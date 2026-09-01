O Al-Hilal decidiu o clássico contra o Al-Ahli com uma vitória empolgante por 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes no estádio "Kingdom Arena" na noite desta terça-feira, jogo adiado da terceira rodada da Liga Roshan de Profissionais.

O Al-Hilal começou a partida com força, lançando vários ataques consecutivos sobre a meta do Al-Ahli, até chegar aos nove minutos, quando saiu o primeiro gol por meio de Sergej Milinkovic-Savic.









O Al-Hilal manteve o domínio sobre a partida, em meio a uma queda acentuada no rendimento do Al-Ahli, que não teve ataques perigosos contra a meta de Yassine Bounou.

Aos 23 minutos, o Al-Hilal marcou o segundo gol por meio de Crysencio Summerville, aumentando a pressão sobre o adversário.





No segundo tempo, o rendimento do Al-Ahli melhorou um pouco, e a equipe tentou timidamente balançar as redes, mas Yassine Bounou estava presente.

Com o passar dos minutos, o Al-Hilal dominou e lançou muitos ataques, e o recém-chegado Ollie Watkins marcou o terceiro gol aos 86 minutos.

O Al-Hilal elevou sua pontuação para 12 pontos, com 4 vitórias consecutivas, liderando a classificação apenas pelo saldo de gols sobre o vice-líder Al-Nassr.

Já o Al-Ahli caiu para a sétima posição, com 6 pontos, após sofrer a segunda derrota na liga nesta temporada, depois da derrota diante do Al-Khaleej.

A partida registrou muitas entradas duras das duas equipes, além de bate-bocas entre os jogadores, dos quais participaram membros das duas comissões técnicas.









Nos minutos finais do primeiro tempo, a tensão foi grande entre os jogadores das duas equipes, já que a crise começou após um lance entre Mohamed Mahzari, jogador do Al-Hilal, e o inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, com Mahzari caindo ao chão alegando ter sido agredido, o que levou o árbitro a mostrar o cartão amarelo para Toney.

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Demiral foi em direção a Mahzari e o puxou com força pela camisa enquanto ele caía ao chão, levando o árbitro da partida a lhe dar um cartão amarelo, além de mostrar o cartão vermelho para um dos membros da comissão técnica do Al-Ahli por reclamação.

Aos 45+7 minutos, Demiral recebeu o segundo cartão amarelo e, em seguida, a expulsão, após uma entrada dura sobre Crysencio Summerville.







