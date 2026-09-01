O Al-Hilal venceu o clássico contra o Al-Ahli com um resultado emocionante de 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes hoje, no estádio "Kingdom Arena", na noite desta terça-feira, adiada da terceira rodada da Liga Roshan de profissionais.

O Al-Hilal começou a partida com força e lançou vários ataques consecutivos contra o gol do Al-Ahli, até que chegou o minuto nove, que testemunhou o primeiro gol por meio de Sergej Milinkovic-Savic.









O Al-Hilal manteve seu domínio na partida, em meio a uma queda acentuada no nível do Al-Ahli, que não teve ataques perigosos ao gol de Yassine Bounou.

O minuto 23 testemunhou o Al-Hilal marcar o segundo gol por meio de Crysencio Summerville, aumentando a pressão sobre seu adversário.





No segundo tempo, o nível do Al-Ahli melhorou um pouco, e a equipe tentou timidamente balançar as redes, mas Yassine Bounou estava presente.

Com o passar dos minutos, o Al-Hilal dominou e lançou muitos ataques, e o recém-chegado Ollie Watkins marcou o terceiro gol no minuto 86.

O Al-Hilal elevou seu saldo para 12 pontos, com 4 vitórias consecutivas, liderando a classificação por apenas saldo de gols sobre o vice-líder Al-Nassr.

Já o Al-Ahli caiu para a sétima posição, com 6 pontos, depois de sofrer sua segunda derrota na liga nesta temporada, após a derrota diante do Al-Kholood.

A partida testemunhou muitas entradas duras de ambas as equipes, e desentendimentos entre os jogadores nos quais intervieram membros das duas comissões técnicas.









Nos últimos minutos do primeiro tempo, a tensão foi grande entre os jogadores das duas equipes, pois a crise começou após um lance entre Mohamed Mahzari, jogador do Al-Hilal, e o inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, quando Mahzari caiu ao chão alegando ter sido agredido, o que levou o árbitro a mostrar o cartão amarelo para Toney.

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Demiral foi em direção a Mahzari e o puxou com força pela camisa enquanto ele caía ao chão, levando o árbitro da partida a lhe conceder um cartão amarelo, além de mostrar o cartão vermelho para um dos membros da comissão técnica do Al-Ahli por reclamação.

No minuto 45+7, Demiral recebeu o segundo cartão amarelo e depois a expulsão, após uma entrada dura em Crysencio Summerville.







