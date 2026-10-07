Lionel Messi encerrou sua trajetória com a seleção argentina aos 39 anos, após marcar um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Benim, antes que o clima do lotado estádio Monumental se transformasse em um emocionante momento familiar ao fim de seu último discurso.

Depois de cerca de 9 minutos falando diante da torcida, seu filho mais velho, Thiago, desabou em lágrimas nos braços do pai, durante a apresentação de encerramento conduzida pela banda "Grupo Cali" com a participação do cantor Sergio Torres.

A imagem mais marcante no estádio deixou de ser a de um craque diante de cerca de 80 mil torcedores, para ser a de um pai abraçando o filho no meio do campo, segundo o site Infobae argentino, que descreveu a cena entre Messi e seu filho como um "abraço que parou o tempo".

Sua esposa, Antonela Roccuzzo, juntou-se ao abraço momentos depois e passou a fazer carinho nas costas de ambos para confortá-los, antes de a família Messi caminhar lentamente em direção aos vestiários em meio aos aplausos da torcida que se misturavam à música.

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A cena ficou completa com a presença de Mateo e Ciro, os outros filhos de Messi, depois que os três também haviam acompanhado o pai durante sua entrada no gramado.









Messi admitiu a dificuldade da despedida, afirmando: "Não quero ir embora daqui", antes de resumir seus sentimentos ao dizer: "Hoje, mais uma vez aqui, é o dia mais triste da minha carreira, porque vou sentir falta de defender as cores da seleção".

Ele também alertou que a seleção inevitavelmente passará por momentos difíceis, pedindo união para continuar a conquistar os grandes objetivos, palavras que foram recebidas com aplausos históricos naquela noite.