Vídeo: Turquia se despede da Copa do Mundo com uma vitória emocionante sobre os Estados Unidos

A seleção turca conquistou uma vitória emocionante sobre a seleção americana com um gol decisivo nos acréscimos, em Los Angeles, pondo fim à invencibilidade dos Estados Unidos e registrando sua primeira vitória na Copa do Mundo desde 2002, apesar da eliminação precoce do torneio.

Foi o toque final do jogador Can Ayhan, com o último chute da partida, que garantiu a vitória à Turquia, depois que sua seleção havia ficado atrás no placar nos primeiros três minutos do jogo.

A seleção americana, anfitriã e co-organizadora, teve um início perfeito, apesar de ter feito nove alterações em sua escalação titular, em meio a um clima festivo nas arquibancadas, com a presença de estrelas de Hollywood como Brad Pitt, Ed Norton e Owen Wilson. O zagueiro do Celtic, Auston Trusty, chutou rasteiro, e a bola passou por diante do goleiro turco Orhan Çakır, que ficou totalmente desmarcado durante a cobrança de um escanteio.

Esse gol entrou para a história do futebol americano, pois ocorreu apenas duas minutos e 13 segundos após o início da partida, tornando-se o segundo gol mais rápido marcado pelos Estados Unidos em toda a história da Copa do Mundo, atrás apenas do gol de Clint Dempsey, que saiu aos 30 segundos contra Gana em 2014.

Os jogadores do técnico Vincenzo Montella recuperaram rapidamente o equilíbrio para entrar no ritmo da partida, depois que a seleção turca havia sofrido duas derrotas em seus dois primeiros jogos no torneio.

O jovem astro Arda Güler marcou o gol de empate, o primeiro da Turquia nesta edição da Copa do Mundo, com uma finalização precisa à queima-roupa após um passe de volta do companheiro Barış Alper Yilmaz.

A seleção turca conseguiu virar completamente o jogo após um chute de Orkun Koko no final de um contra-ataque rápido e organizado pela esquerda, no qual participou mais uma vez o brilhante meio-campista do Real Madrid, Güler.

Os jogadores do técnico Mauricio Pochettino começaram o segundo tempo com maior intensidade ofensiva e conseguiram o empate graças a um chute forte de Sebastian Berhalter de 20 jardas, que acertou o canto inferior esquerdo do gol.

O reserva Christian Pulisic desperdiçou três chances perigosas que poderiam ter dado a vantagem ao América enquanto sua equipe buscava o gol da vitória, mas o goleiro Çakır brilhou com maestria e desviou uma dessas tentativas, que acabou acertando a trave.

Os minutos finais foram marcados por um jogo ofensivo de alto ritmo, com Kenan Yildiz chutando uma bola com efeito que passou ao lado do gol, e Yilmaz perdendo o equilíbrio quando estava em posição ideal para marcar, antes de Ayhan aproveitar um passe de Chan Ozon em direção ao gol, marcando o gol da vitória nos últimos instantes.

A seleção dos Estados Unidos, que garantiu a liderança do grupo graças à vitória sobre a Austrália, enfrentará a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final do torneio, no dia 2 de julho, enquanto a seleção turca voltará para casa após terminar em último lugar no grupo.



