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O duelo entre Manchester United e Brentford reservou uma surpresa inesperada em Old Trafford, onde o sofrimento do time do técnico Mauricio Pochettino continuou na segunda partida do treinador argentino no comando do Manchester United, a primeira dele em casa.

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Callum Wilson, astro do Brentford, roubou a cena com dois gols no primeiro tempo diante do Manchester United, aproveitando a parceria produtiva com o companheiro Dango Ouattara, que deu 3 assistências e colocou seu nome em um raro registro estatístico da Premier League.

Os dois gols do primeiro tempo confirmaram a eficiência ofensiva de Wilson, que foi decisivo nas chances que teve, enquanto a defesa do Manchester United tentou, sem sucesso, conter as movimentações do atacante adversário.

Segundo a Squawka, Ouattara se tornou o terceiro jogador visitante a dar duas assistências para o mesmo jogador em uma única partida da Premier League em Old Trafford.

O primeiro a conseguir o feito foi James Milner, com a camisa do Manchester City, ao dar duas assistências para Mario Balotelli no confronto com o Manchester United em 2011. Depois, Mohamed Salah, lenda do Liverpool, repetiu a façanha ao servir duas vezes Luis Díaz, seu então companheiro de Liverpool, em 2024.

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Trinca inédita

No segundo tempo, Ouattara continuou distribuindo presentes e deu a assistência para o terceiro gol, marcado pelo companheiro Kristoffer Ajer aos 82 minutos. Com isso, alcançou uma marca inédita registrada pela Opta, que destacou: "Dango Ouattara é o primeiro jogador a dar três assistências em uma partida fora de casa na Premier League desde Cole Palmer contra o Wolverhampton, em agosto de 2024, o que equivale ao total de assistências que ele deu em toda a temporada passada na competição".

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Wilson, por sua vez, apresentou números impressionantes na primeira etapa: tocou na bola 16 vezes, acertou 6 de 9 passes e chegou à bola 4 vezes dentro da área adversária.

Nas finalizações, Wilson teve aproveitamento total: chutou duas vezes no gol e marcou nas duas. Ele também venceu dois duelos aéreos e transformou as chances que teve em dois gols que deram ao Brentford uma vantagem importante no primeiro tempo.

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O Manchester United, que entrou em campo nesta partida na 19ª posição (penúltimo lugar), ainda busca sua segunda vitória na Premier League. O time soma 8 pontos, com uma única vitória, cinco empates e 6 derrotas.

A única vitória do Manchester United foi sobre o Ipswich Town, por 5 a 2, no domingo, 30 de agosto de 2026, em Old Trafford, pela segunda rodada da Premier League.

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A diretoria do Manchester United contratou o técnico argentino no lugar de Michael Carrick para melhorar os resultados, e Pochettino começou oficialmente seu trabalho em Old Trafford há apenas dez dias, após deixar a seleção dos Estados Unidos.

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