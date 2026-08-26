Vídeo: Trézéguet inaugura sua conta de gols no Campeonato Saudita

O astro egípcio Mahmoud Hassan Trezeguet inaugurou sua conta de gols com seu novo clube, o Al-Riyadh, nesta terça-feira, contra o Al-Shabab, pela terceira rodada da Liga Saudita Profissional 2026-2027.

A partida entre Al-Riyadh e Al-Shabab terminou com o placar de 3 a 3, sendo que o time de Trezeguet completou o jogo com dez jogadores após a expulsão de Kader Keita aos 61 minutos.

Trezeguet abriu o placar da partida aos 32 minutos, após a bola chegar até ele dentro da área, antes de disparar um chute forte à esquerda do goleiro do Al-Shabab, que foi parar nas redes. Ele ainda reforçou sua boa atuação com uma assistência para outro gol.

Após a partida, Trezeguet declarou que se sente à vontade no Reino e que está em seu segundo país, afirmando que a Roshn Saudi League é atualmente uma das melhores ligas do mundo, e não apenas do Oriente Médio, com base em sua experiência jogando nas ligas da Turquia, Bélgica e Inglaterra, segundo suas palavras.

Ao ser questionado pelo repórter da "Thmanyah" Khaled Al-Arafa se poderemos ver o Al-Riyadh apresentar o mesmo nível forte ao longo da temporada, ele respondeu: "O time tem um treinador de destaque e o clube oferece todos os recursos necessários para apresentar o melhor nível possível. Vamos seguir passo a passo e, se Deus quiser, nos encontraremos no fim da temporada com o Al-Riyadh no lugar que merece."

O Al-Riyadh ocupa a décima sexta colocação, com um ponto em três partidas disputadas na Liga Saudita Profissional: empate diante do Al-Shabab e duas derrotas, para o Al-Ettifaq por 4 a 2 e para o Al-Nassr por 4 a 0. Já se classificou para as oitavas de final da Copa do Rei após superar o Al-Zulfi por 2 a 0.

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