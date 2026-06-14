Vídeo: Torcedores do Marrocos... Zahran Mamdani e sua esposa chamam a atenção com uma reação emocionante no jogo contra o Brasil

Zahran Mamdani, prefeito de Nova York, chamou a atenção durante a partida entre Marrocos e Brasil, na noite de domingo, válida pela primeira rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.
Mamdani assistiu ao jogo acompanhado de sua esposa, sentando-se ao lado de Fawzi Lakjaâ, presidente da Federação Marroquina de Futebol.
O empate em 1 a 1 foi o resultado final do confronto entre Marrocos e Brasil, em que a seleção marroquina foi superior na maior parte do jogo e criou várias chances perigosas, mas não conseguiu convertê-las em gols.
O site marroquino “Al-Batoulah” publicou um vídeo que mostra o apoio de Zahran Mamdani à seleção dos Leões do Atlas contra o Brasil.
No vídeo, Mamdani e sua esposa aparecem reagindo intensamente a um dos ataques do Marrocos nos últimos segundos da partida.
Vale lembrar que Mamdani previu que Marrocos e a França chegariam à final da Copa do Mundo de 2026, com os Leões do Atlas conquistando o título.