Vídeo: “Tira isso do bolso”... Zoeira com o astro da França no vestiário da Espanha

As comemorações da seleção espanhola no vestiário, após a vitória por 2 a 0 sobre a França na terça-feira e a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026, viraram assunto entre os torcedores nas redes sociais, depois que imagens mostraram um certo tom de ironia e brincadeiras às custas de um dos jogadores dos “Galo”.

As contas oficiais da seleção espanhola publicaram um vídeo que registra o clima de alegria no vestiário, onde sorrisos e comemorações tomavam conta do ambiente após a excelente atuação da “La Roja” na semifinal. O lateral-esquerdo Marc Cucurella elogiou o desempenho coletivo de sua equipe, dizendo: “Que partida realmente incrível”, em referência ao domínio espanhol sobre o andamento da partida, segundo a RMC.

Logo em seguida, ouve-se uma voz no vídeo — que muitos torcedores acreditam ser de Fabián Ruiz — dizendo a Cocorela: “Você o devorou... tire-o do bolso”, em uma brincadeira que reflete o elogio ao excelente desempenho defensivo do lateral espanhol, que fechou os espaços na frente dos adversários.

Embora o nome do jogador em questão não tenha sido mencionado explicitamente, os comentários sugeriram que a piada fosse dirigida a Michael Olise, que atuou por longos períodos na ala direita do ataque francês contra Cocorella, enquanto outros consideraram que poderia ser uma referência a Ousmane Dembélé, que por vezes se movimentava na mesma zona.

No mesmo vídeo, Dani Olmo voltou sua atenção para a final marcada para domingo no estádio “MetLife”, em Nova York, dizendo: “Estava escrito desde o início. Começamos em Atlanta e vamos encerrar a jornada em Nova York. Está perto, está perto”.