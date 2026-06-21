Vídeo: Timbuktu inclui a Arábia Saudita em uma lista histórica... Os gols “ao contrário” da Copa do Mundo falam árabe

As seleções árabes continuaram apresentando números desastrosos na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México, especialmente no que diz respeito aos gols contra.

A seleção saudita enfrentou a espanhola neste domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Aos quatro minutos do segundo tempo, Hassan Tembakti, zagueiro da seleção saudita, marcou o quarto gol da seleção espanhola, ao desviar a bola para o próprio gol.

O lateral espanhol Marc Cucurella chutou com força de dentro da grande área; o goleiro Mohammed Al-Owais defendeu com maestria, mas a bola ricocheteou em Hassan Tambakti e entrou no gol.

De acordo com a rede de estatísticas “Stats Foot”, Hassan Tambakti se tornou o primeiro jogador saudita a marcar um gol contra na história da Copa do Mundo.

De modo geral, este foi o oitavo gol contra registrado na atual edição da Copa do Mundo, o segundo maior número de gols contra em uma única edição na história da competição, atrás apenas da edição de 2018, realizada na Rússia (12).

O curioso é que 5 dos 8 gols contra na Copa do Mundo de 2026 foram marcados por jogadores árabes, tendo começado com Mohamed Hani, lateral da seleção egípcia, durante o empate em 1 a 1 com a Bélgica, na primeira rodada.

Além disso, Ayman Hussein, atacante do Iraque, marcou um gol contra na derrota por 1 a 4 para a Noruega, assim como fez Yazan Al-Arab, zagueiro da Jordânia, na derrota por 1 a 3 para a Noruega, e também Mohamed Al-Mannai, jogador do Catar, na derrota por 6 a 0 para o Canadá.

Com isso, as seleções árabes marcaram na Copa do Mundo de 2026 o mesmo número de gols contra que sofreram na história do torneio, desde sua primeira edição em 1930 até a última edição no Catar (5).

Quanto aos demais gols contra, foram marcados por Damian Bobadilla, jogador do Paraguai, durante a derrota por 1 a 4 para os Estados Unidos; por Miro Mohaim, jogador da Suíça, no empate de 1 a 1 com o Catar; e por Cameron Burgess, jogador da Austrália, na derrota também para os Estados Unidos por 2 a 0.