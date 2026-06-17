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Vídeo: Terremoto no Congo atinge Portugal... Um início ruim coloca os companheiros de Ronaldo no olho do furacão

Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Copa do Mundo
Portugal
Congo - Kinshasa
EUA

As mudanças de Roberto Martínez não salvaram a equipe

A seleção de Portugal iniciou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com um empate decepcionante para sua torcida contra a República Democrática do Congo, com um gol para cada lado, na partida que os enfrentou hoje, na primeira rodada do Grupo 11.

  A seleção portuguesa perdeu dois pontos valiosos no início de sua campanha no torneio, enquanto seu adversário conquistou um ponto de ouro no grupo, que também conta com as seleções da Colômbia e do Uzbequistão, que se enfrentarão na madrugada de amanhã.

 A seleção portuguesa começou a partida com força e dominou totalmente a posse de bola, até que João Neves conseguiu balançar as redes com uma cabeçada espetacular aos seis minutos.


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Em seguida, a seleção portuguesa manteve o domínio da posse de bola, com um grande número de passes que, no entanto, ficaram longe das áreas de perigo, devido à defesa compacta da República Democrática do Congo, que se posicionou com um grande número de jogadores.

A seleção portuguesa não representou perigo real para o gol da equipe africana, que conseguiu empatar aos cinco minutos do tempo de acréscimo do primeiro tempo, com uma cabeçada espetacular de Yohan Wissa.



No segundo tempo, a Portugal pressionou fortemente em busca do gol da vitória, o que deu à República Democrática do Congo a oportunidade de lançar contra-ataques perigosos.

Cristiano desperdiçou uma chance clara aos 68 minutos, quando desviou um cruzamento para fora do gol de maneira estranha.



Roberto Martínez, técnico da Portugal, tentou mudar o panorama com as substituições que fez, colocando em campo Conceição, Nelson Semedo, Rafael Leão e Gonçalo Ramos, mas a situação permaneceu inalterada.

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