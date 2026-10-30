O Al Shabab abalou as estruturas de seu rival tradicional, o Al Ahli, e lhe impôs a maior derrota da história de suas participações no Campeonato Saudita, a Liga Roshn.

O Al Shabab venceu o Al Ahli pelo placar de 6 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita, Riade, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.

O Al Ahli começou mal a partida, quando o zagueiro Rayan Hamed cometeu um erro ao falhar na proteção da bola, permitindo que o atacante brasileiro Ricardo Matias a roubasse e marcasse o primeiro gol do Al Shabab após apenas 66 segundos.

O goleiro Abdulrahman Al Sanbi aumentou as dores do Al Ahli ao receber um cartão vermelho direto aos 22 minutos, depois de defender com a mão, fora da grande área, uma bola do atacante brasileiro Ricardo Matias.

O maior problema foi que o técnico holandês Marino Pusic não havia colocado o goleiro senegalês Edouard Mendy no banco de reservas, o que o obrigou a escalar o jovem goleiro Abdullah Abdo, no lugar do zagueiro Rayan Hamed.

E, na primeira bola, Abdo recebeu o segundo gol nas redes do Al Ahli, por intermédio do ponta belga Yannick Carrasco, que cobrou a falta provocada pelo goleiro expulso Abdulrahman Al Sanbi, mandando a bola para o fundo das redes aos 26 minutos.

Ricardo Matias manteve seu brilho ao sofrer um pênalti, convertido pelo atacante colombiano Roger Martínez, que marcou o terceiro gol do Al Shabab aos 37 minutos de jogo.

Firas Al Buraikan marcou o único gol do Al Ahli aos 40 minutos de jogo, após desviar para dentro das redes um cruzamento rasteiro.

Pusic tentou ajustar as coisas no início do segundo tempo com diversas alterações, a mais destacada delas a entrada do zagueiro Mohammed Suleiman Bakr, a fim de tapar a lacuna evidente no miolo da defesa, mas ele acabou provocando dois pênaltis.

E apenas 3 minutos após o início do segundo tempo, Ricardo Matias marcou seu segundo gol e o quarto do Al Shabab, depois de desviar de cabeça um cruzamento para dentro das redes.

Aos 66 minutos, Carrasco acrescentou seu segundo gol e o quinto do Al Shabab, de pênalti sofrido pelo atacante colombiano Roger Martínez, após ser derrubado por Mohammed Suleiman Bakr.

E Bakr voltou a derrubar o próprio Carrasco aos 82 minutos, dando ao Al Shabab mais um pênalti, convertido pelo ponta belga, que marcou o sexto gol da equipe da capital, fechando um hat-trick histórico para ele.

Esta passou a ser a maior derrota da história do Al Ahli na Liga Roshn saudita, superando sua maior derrota na temporada 2018-2019, quando perdeu para o Al Ettifaq pelo placar de 6 a 2, na sexta rodada.

A derrota deixou o Al Ahli estacionado em 21 pontos, conquistados em 7 vitórias e 4 derrotas, ocupando a sexta posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita.

Por outro lado, o Al Shabab elevou sua pontuação para 14 pontos, com os quais ocupa a décima posição na tabela de classificação.