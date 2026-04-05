Vídeo: Tarek Diab sugere uma escolha surpreendente para comandar o Al-Ittihad de Jeddah

A lenda do futebol tunisino, Tarek Diab, surpreendeu a todos ao ser indicado como um dos nomes inesperados para comandar o Al-Ittihad de Jeddah na próxima temporada, sucedendo ao português Sérgio Conceição.

Houve relatos na imprensa sobre a saída definitiva de Conceição após o fim da temporada atual, devido à sua relação tensa com os jogadores e a diretoria, além da queda acentuada nos resultados.

Tarek Diab disse em declarações à rede saudita “Thamania”: “A diretoria do Al-Ittihad deve considerar o técnico saudita Saad Al-Shehri (técnico do Al-Ittifaq) para comandar a equipe na próxima temporada”.

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Ele acrescentou: “Al-Shehri é melhor que Consisao, e isso ficou evidente pelo seu excelente trabalho com o Al-Ittifaq nesta temporada, pois ele conseguiu superar claramente Brendan Rodgers, técnico do Al-Qadisiyah”.

E continuou: “Al-Shahri conseguiu impor sua liderança no vestiário do Al-Ittifaq, e sua marca técnica é evidente para todos. Acredito que, se receber o apoio e os recursos de Conceição, ele alcançará grandes conquistas com o Al-Ittihad”.

E concluiu dizendo: “O grande treinador é aquele que trabalha em silêncio e depois deixa sua marca, e foi isso que Al-Shahri fez com o Al-Ittifaq. Espero que ele tenha uma oportunidade maior com o apoio que merece.”







