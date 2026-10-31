O astro tunisiano Tarek Dziri, ex-jogador do Al-Ahli Saudita, fez declarações impactantes sobre o motivo da queda de rendimento do "Al-Raqi" na temporada atual.

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Jaissle havia decidido deixar o Al-Ahli algumas semanas atrás e seguiu para comandar o Newcastle United, depois que as duas partes chegaram a um impasse na negociação do novo contrato, o que levou o campeão da Ásia a lhe pagar cerca de 12 milhões de euros pela saída.

Tarek Dziri afirmou, em declarações pela rede saudita "Thmanyah": "Acredito que a saída de Matthias Jaissle causou um grande prejuízo ao Al-Ahli, e foi um dos principais motivos que contribuíram para a reviravolta na temporada do Al-Raqi".

E acrescentou: "Seu treinador vai embora algumas semanas antes do início da temporada, e vários nomes e peças fundamentais deixam o seu time. São situações extremamente difíceis, mas vejo que a saída de Jaissle, especificamente, prejudicou o Al-Ahli".

O Al-Ahli havia sido derrotado pelo Al-Shabab, pelo placar de (6 a 1), na última sexta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita de Profissionais da Roshn League.