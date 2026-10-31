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Everton v Newcastle United - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
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Vídeo: Tarek Dhiab aponta Jaissle como a causa da queda do Al-Ahli da Arábia Saudita

Al-Shabab x Al-Ahli
Al-Shabab
Al-Ahli
Campeonato Saudita
M. Jaissle
Arábia Saudita
Alemanha

O técnico alemão compromete o Al-Raqi

O astro tunisiano Tarek Dziri, ex-jogador do Al-Ahli Saudita, fez declarações impactantes sobre o motivo da queda de rendimento do "Al-Raqi" na temporada atual.

Leia também: Exclusivo para Kooora: por que a demissão do treinador do Al-Ahli Saudita demorou?

Jaissle havia decidido deixar o Al-Ahli algumas semanas atrás e seguiu para comandar o Newcastle United, depois que as duas partes chegaram a um impasse na negociação do novo contrato, o que levou o campeão da Ásia a lhe pagar cerca de 12 milhões de euros pela saída.

Tarek Dziri afirmou, em declarações pela rede saudita "Thmanyah": "Acredito que a saída de Matthias Jaissle causou um grande prejuízo ao Al-Ahli, e foi um dos principais motivos que contribuíram para a reviravolta na temporada do Al-Raqi".

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E acrescentou: "Seu treinador vai embora algumas semanas antes do início da temporada, e vários nomes e peças fundamentais deixam o seu time. São situações extremamente difíceis, mas vejo que a saída de Jaissle, especificamente, prejudicou o Al-Ahli".

O Al-Ahli havia sido derrotado pelo Al-Shabab, pelo placar de (6 a 1), na última sexta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita de Profissionais da Roshn League.

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