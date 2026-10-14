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Ao VivoIngressos
Stephen Darwin
Traduzido por

VÍDEO: Steven Gerrard fala com exclusividade sobre a decisão “crucial” do Liverpool em relação a Cody Gakpo, o “grande salto” de Andoni Iraola e outros assuntos no Beast Mode On Podcast

S. Gerrard
Liverpool
A. Akinfenwa
C. Gakpo
A. Iraola
Premier League

No episódio mais recente do Beast Mode On Podcast, Adebayo Akinfenwa recebe Steven Gerrard no Virgil's Legacy Trophy para conversar sobre o início de Andoni Iraola como técnico do Liverpool e por que era fundamental que o clube mantivesse Cody Gakpo. Gerrard, ídolo do Liverpool, também revela qual aspecto de seu jogo gostaria de ter aprimorado e conta como jogar futebol nas ruas foi parte fundamental de sua trajetória até o mais alto nível.

Poucos têm mais propriedade para opinar sobre o Liverpool e sua decisão de contratar Iraola. Gerrard quer que o ex-técnico do Bournemouth tenha o tempo necessário para montar um elenco capaz de conquistar o título em Anfield. Ele disse: "Quero apoiá-lo (Iraola) e lhe dar uma chance. Antes de mais nada, acho que ele mereceu a oportunidade de ser técnico do Liverpool.

"Achei que ele foi excepcional no Bournemouth. O que fez com aquele time, sua filosofia e seu estilo de jogo, os resultados que conseguiu, o futebol que apresentou. Ele conquistou o direito de ser técnico do Liverpool. É um grande salto, com todo o respeito: a pressão é maior, assim como a responsabilidade de conquistar títulos.

"Acho que ele tem muito talento no elenco, mas ainda precisa de tempo e paciência para moldar o grupo e fazê-lo voltar a vencer. Estou muito animado, otimista e esperançoso. Temos jogadores talentosos. Se o técnico conseguir moldá-los em um time capaz de conquistar o título... Ele tem muitos recursos com os quais trabalhar."

Manchester City e Tottenham tinham interesse em contratar Gakpo do Liverpool no verão, mas o holandês acabou ficando quando a janela de transferências se fechou. Gerrard acredita que foi fundamental manter o ex-atacante do PSV em Merseyside, especialmente após a terrível lesão no tendão de Aquiles sofrida por Hugo Ekitike durante a segunda metade da temporada passada.

Gerrard disse: "Depois da temporada passada e da lesão de Ekitike, tínhamos, na prática, apenas um camisa 9: [Alexander] Isak. Era fundamental manter Gakpo. Acho que ele fez uma boa Copa do Mundo e uma boa pré-temporada e começou a temporada muito bem. Está com um pequeno incômodo físico no momento, mas espero que não seja nada grave, porque vamos precisar dele.

"Ele é uma peça importante do elenco e espero que continue rendendo, porque, se conseguir manter essa regularidade ao longo da temporada, estou muito ansioso para vê-lo jogar."

Para conferir tudo isso e muito mais, clique no botão de reprodução no topo da página e assista ao episódio completo ⬆️

O podcast Beast Mode On está disponível no YouTube e no Spotify.

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