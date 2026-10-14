Poucos têm mais propriedade para opinar sobre o Liverpool e sua decisão de contratar Iraola. Gerrard quer que o ex-técnico do Bournemouth tenha o tempo necessário para montar um elenco capaz de conquistar o título em Anfield. Ele disse: "Quero apoiá-lo (Iraola) e lhe dar uma chance. Antes de mais nada, acho que ele mereceu a oportunidade de ser técnico do Liverpool.

"Achei que ele foi excepcional no Bournemouth. O que fez com aquele time, sua filosofia e seu estilo de jogo, os resultados que conseguiu, o futebol que apresentou. Ele conquistou o direito de ser técnico do Liverpool. É um grande salto, com todo o respeito: a pressão é maior, assim como a responsabilidade de conquistar títulos.

"Acho que ele tem muito talento no elenco, mas ainda precisa de tempo e paciência para moldar o grupo e fazê-lo voltar a vencer. Estou muito animado, otimista e esperançoso. Temos jogadores talentosos. Se o técnico conseguir moldá-los em um time capaz de conquistar o título... Ele tem muitos recursos com os quais trabalhar."

Manchester City e Tottenham tinham interesse em contratar Gakpo do Liverpool no verão, mas o holandês acabou ficando quando a janela de transferências se fechou. Gerrard acredita que foi fundamental manter o ex-atacante do PSV em Merseyside, especialmente após a terrível lesão no tendão de Aquiles sofrida por Hugo Ekitike durante a segunda metade da temporada passada.

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Gerrard disse: "Depois da temporada passada e da lesão de Ekitike, tínhamos, na prática, apenas um camisa 9: [Alexander] Isak. Era fundamental manter Gakpo. Acho que ele fez uma boa Copa do Mundo e uma boa pré-temporada e começou a temporada muito bem. Está com um pequeno incômodo físico no momento, mas espero que não seja nada grave, porque vamos precisar dele.

"Ele é uma peça importante do elenco e espero que continue rendendo, porque, se conseguir manter essa regularidade ao longo da temporada, estou muito ansioso para vê-lo jogar."

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