A Arábia Saudita abriu seus registros na 27ª edição da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", com um gol excepcional, sob os olhos do falcão.

A Arábia Saudita enfrentou o Kuwait, nesta quarta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos da 27ª edição da Copa do Golfo Arábico.

Aos 70 minutos de jogo, a torcida da Arábia Saudita ergueu seu "tifo", que veio na forma de um falcão, em alusão ao símbolo que representa a seleção, os "Falcões Verdes".

E menos de 3 minutos após erguer esse tifo, a Arábia Saudita conseguiu marcar o gol da vantagem, precisamente aos 73 minutos de jogo.

O gol saiu quando Humam Al-Hamami avançou pela ala esquerda e chutou em direção ao gol, mas a bola bateu no pé de Youssef Al-Haqan, zagueiro do Kuwait, enganando o goleiro e balançando as redes.

Esse foi o primeiro gol contra da edição atual do torneio do Golfo, depois de terem sido marcados dois gols na primeira partida, que reuniu Iraque e Omã, e terminou com o empate positivo por 1 a 1.