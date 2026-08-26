O escocês Celtic deu adeus à Liga dos Campeões da Europa 2026-2027 de forma dramática, após ser derrotado pelo austríaco LASK por 5 a 1 na partida de volta do playoff de acesso à fase de liga, com o time austríaco revertendo a desvantagem no placar agregado e garantindo a vaga após uma "remontada" histórica.

O Celtic havia vencido o jogo de ida por 3 a 0, mas o LASK conseguiu recuperar a diferença durante a partida de volta, avançando à fase de liga após vencer pelo placar total de 5 a 4.

A partida contou com a presença do egípcio Haitham Hassan no banco de reservas do Celtic durante todo o jogo, sem entrar em nenhum minuto.

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Callum McGregor abriu o placar para o Celtic aos 21 minutos, e o time escocês parecia a caminho de garantir a classificação, mas o LASK respondeu rapidamente por meio de Moses Usor aos 32 minutos, antes de Robert Ljubicic marcar o segundo gol no início do segundo tempo, aos 48 minutos.









Os donos da casa mantiveram a pressão, e Samuel Adeniran marcou o terceiro gol aos 58 minutos, seguido por Florian Flecker, que fez o quarto gol aos 90 minutos, forçando a prorrogação após empatar o placar agregado.



Na prorrogação, Adeniran voltou a marcar seu segundo gol pessoal e o quinto de seu time aos 109 minutos, dando ao LASK a vaga na fase de liga, apesar de ter desperdiçado um pênalti aos 115 minutos.

Com esse resultado, o LASK garante sua vaga na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, enquanto o Celtic se despede da competição apesar de sua vantagem no jogo de ida, após uma das "remontadas" mais marcantes das eliminatórias.

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