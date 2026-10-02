Enquanto a seleção portuguesa comemorava sua grande vitória sobre a Dinamarca, a crise envolvendo Cristiano Ronaldo se impôs com força ao cenário, depois que Renato Veiga, zagueiro da seleção e um dos próximos ao veterano capitão, foi obrigado a manter silêncio diante das repetidas perguntas sobre o que aconteceu dentro da concentração.

A seleção portuguesa conquistou uma vitória emocionante por 4 a 2 sobre a Dinamarca em Copenhague, pela Liga das Nações da Europa, mas o triunfo não encobriu as repercussões da saída de Ronaldo da concentração, após a decisão do técnico Jorge Jesus de colocá-lo novamente no banco de reservas.

Após a partida, os jornalistas tentaram obter um comentário de Renato Veiga sobre a situação de Ronaldo, mas o zagueiro apontou para os dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol, antes de revelar que havia recebido instruções claras para não falar sobre a crise.

Veiga disse: "Tenho uma relação próxima com Cristiano Ronaldo, e ele sabe o quanto o admiro e gosto dele, mas recebi instruções para não falar sobre esse assunto".

Diante da insistência das perguntas, o zagueiro se desculpou com os jornalistas, dizendo: "Não posso falar sobre isso, me desculpem, realmente não posso falar".

Apesar da polêmica em torno da seleção, Veiga continua desempenhando um papel central no esquema de Jesus, depois de ter disputado todos os minutos das três primeiras partidas sob o comando do novo técnico.









O jovem zagueiro, nascido em 2003, afirmou que vestir a camisa da seleção representa uma grande honra para ele, dizendo: "Trabalho diariamente para dar o máximo de mim no clube e na seleção. Jogar com a camisa de Portugal é a maior honra que qualquer jogador pode ter, e vou continuar trabalhando para evoluir meu nível".

Ele também elogiou a evolução tática da equipe, explicando que o fato de os jogadores terem mais tempo para trabalhar e treinar juntos os ajudou a executar melhor as instruções da comissão técnica.

A seleção portuguesa se prepara para enfrentar a Noruega no estádio do Dragão no domingo, em busca de dar continuidade às suas vitórias e reforçar sua posição na liderança do grupo. Apesar da vitória sobre a Dinamarca, a solidez defensiva ainda representa um dos pontos que precisam de mais trabalho, depois que a seleção sofreu dois gols em Copenhague, enquanto Jesus espera manter seus jogadores afastados de qualquer distração fora de campo durante a próxima etapa.











