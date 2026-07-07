Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, defendeu um pênalti cobrado por Lionel Messi, capitão da seleção argentina, na noite desta terça-feira, na partida entre as duas seleções no estádio da Atalanta, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O árbitro francês François Litxer marcou um pênalti a favor da Argentina, após uma falta de Haitham Hassan em Nicolás Taliafico. Messi se preparou para cobrar aos 21 minutos, mas Mustafa Shubair frustrou sua tentativa ao defender o pênalti.
Shubair escreveu seu nome com letras de ouro na Copa do Mundo de 2026, ao se tornar o único goleiro a defender dois pênaltis nesta edição do torneio.
A primeira defesa foi contra Mehdi Taremi na partida contra o Irã, no encerramento da fase de grupos, que terminou empatada em 1 a 1.
Segundo a rede “Mr. Sheeb”, Shubair se tornou o quarto goleiro da história a defender dois pênaltis em uma única edição da Copa do Mundo, depois de Tomaszewski (Polônia 1974), Friedel (EUA 2002) e Czesny (Polônia 2022).
Por outro lado, a rede “Opta” informou que Lionel Messi é o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a perder dois pênaltis em uma única edição (excluindo a disputa de pênaltis).
Messi perdeu o primeiro pênalti na partida contra a Áustria na fase de grupos, que terminou com a vitória da seleção argentina (2 a 0).
Além disso, Messi reforçou seu recorde negativo na Copa do Mundo como o jogador que mais perdeu pênaltis, tendo cobrado 8, dos quais marcou apenas 4.
Vale lembrar que Yasser Ibrahim colocou os Faraós na frente com um gol logo aos 15 minutos, com uma cabeçada.