Vídeo: Será que ele queria a Holanda? Infantino levanta dúvidas após a classificação do Marrocos

O presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, gerou dúvidas ao assistir à partida entre Marrocos e Holanda, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os Leões do Atlas derrotaram os Holandeses nos pênaltis por 3 a 2, na manhã desta terça-feira, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Depois que Ismail Saibari converteu o último pênalti, as arquibancadas explodiram de alegria com a classificação da equipe do técnico Mohamed Wahbi para as oitavas de final, mas a reação de Infantino surpreendeu milhares de pessoas que compartilharam o momento nas redes sociais, questionando o motivo do desconcerto do presidente da FIFA, que parecia não ter gostado do resultado, segundo muitos.

A seleção marroquina continuou a brilhar na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México e avançou para as oitavas de final com firmeza e um desempenho forte, que desgastou os holandeses durante a partida; nas cobranças de pênaltis, o craque Yassine Bounou os dominou, enquanto as repercussões da derrota continuaram após o jogo, quando o técnico Ronald Koeman apresentou sua demissão.

A seleção marroquina enfrentará o Canadá nas oitavas de final, na noite do próximo sábado.

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