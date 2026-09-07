Vídeo: sequestraram um jovem para disputar uma partida; segurança egípcia detém 4 pessoas

Os órgãos de segurança do Ministério do Interior egípcio revelaram as circunstâncias de um vídeo que circulou, no qual aparece um grupo de pessoas agredindo um jovem e obrigando-o a entrar em um carro antes de fugir com ele, em um episódio que gerou ampla repercussão nas plataformas de redes sociais.

De acordo com o comunicado do ministério, o vídeo mostrou um grupo de pessoas em um carro particular e duas motocicletas, enquanto agrediam um indivíduo e o obrigavam a entrar no carro, antes de levá-lo e fugir do local na província de Ismailia.

Após a análise, constatou-se que não havia sido registrada qualquer denúncia sobre o episódio, mas os órgãos de segurança conseguiram identificar o carro e as duas motocicletas que apareceram no vídeo, bem como a identidade das pessoas envolvidas no caso.

O Ministério do Interior esclareceu que os acusados são 4 pessoas, uma delas com antecedentes criminais, e todas residentes na jurisdição da terceira delegacia de polícia de Ismailia.

Ao serem convocadas as quatro pessoas e confrontadas com o que apareceu no vídeo, elas admitiram ter cometido o ato, explicando que ocorreu no dia 2 de setembro do corrente e que se tratou de uma brincadeira com um de seus amigos.

Os acusados apontaram, segundo o comunicado do Ministério do Interior, que o objetivo de levar o jovem à força era obrigá-lo a ir com eles para jogar futebol, em um episódio registrado pelas câmeras de celular e cujo vídeo se espalhou posteriormente pelas redes sociais.

Os órgãos de segurança também convocaram o jovem que apareceu no vídeo, e constatou-se que ele está desempregado, possui antecedentes criminais e reside na jurisdição da terceira delegacia de polícia de Ismailia.

O jovem confirmou as declarações das quatro pessoas, assegurando que o episódio se deu no contexto de uma brincadeira, e esclareceu ainda que não sofreu qualquer agressão durante os fatos que apareceram no vídeo.

Meios de comunicação, entre eles a rede Al Jazeera, divulgaram o vídeo que registrou os momentos em que o jovem foi obrigado a entrar no carro.

Ao final dos procedimentos, os órgãos de segurança anunciaram a apreensão do carro e das duas motocicletas, além da adoção das medidas legais em relação ao caso.