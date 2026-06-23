Vídeo: Sentou-se na cadeira dos ministros... A presidente do México recebe “Merlin, a pata”, embaixadora da Copa do Mundo

A presidente mexicana, Claudia Shenbaum, recebeu Merlin, a pata que se tornou um símbolo não oficial da Copa do Mundo de 2026, vestindo a camisa da seleção mexicana.

De acordo com o site “Foot Mercato”, essa ave, que ganhou destaque em vídeos que a mostram entre os torcedores ao lado de sua dona, uma vendedora ambulante, vem ganhando cada vez mais popularidade no país.

Diante dessa fama inesperada, as autoridades mexicanas desejam apoiar a dona de Merlin na proteção e promoção de sua imagem.

A pata, agora apelidada de “embaixadora” não oficial do torneio, pode continuar apoiando a seleção mexicana, que já se classificou para as oitavas de final após vencer a Coreia do Sul.

A pata entrou balançando-se no palco no início da coletiva de imprensa matinal de Claudia Sheinbaum, sentou-se no lugar onde normalmente se sentam ministros e autoridades e emitiu alguns sons sem que ninguém a incomodasse.

Carla Gómez, dona da pata Merlin, disse: “Sentimos um grande orgulho por estarmos aqui com a presidente; é uma honra para nós estarmos diante de vocês e que o mundo inteiro veja o lado bonito do México”.

Schinbaum confirmou que a família de Merlin receberá ajuda, sem mencionar detalhes.

Shinbaum disse: “Trouxemos hoje a família que cria a pata Merlin como animal de estimação, pois ela se tornou um símbolo da Copa do Mundo e um símbolo do que as famílias mexicanas representam, e isso é mais importante do que qualquer outra coisa... É essa a parte do México que o mundo vê hoje”.







