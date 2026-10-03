O técnico da seleção de Omã, Tarek Sektioui, afirmou que sente uma grande amargura após a derrota por 1 a 0 diante dos Emirados Árabes Unidos na semifinal da Copa do Golfo, no sábado.

O treinador marroquino garantiu que sua equipe não merecia a derrota. A declaração foi dada aos canais qataris Alkass, após a partida.

Sektioui acrescentou que os jogadores demonstraram um nível excelente, grande disciplina tática e uma forte vontade de reagir e pressionar o adversário.

Ele destacou que não há segredo por trás da melhora no desempenho: "Apenas trabalho e esforço", ressaltando que está há pouco tempo no comando da seleção omanense e que a equipe enfrentou vários desafios, entre eles lesões e o cansaço dos jogadores após o fim da temporada, além da ausência de uma concentração longa antes do torneio.

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Ele garantiu que o desempenho foi bom e que a atuação da seleção foi "crescendo ao longo do torneio".

Sobre as especulações a respeito de seu futuro à frente da seleção de Omã, Sektioui enfatizou que seu contrato se estende por quatro anos, deixando claro que o objetivo é construir uma equipe competitiva e forte e se classificar para a próxima Copa do Mundo.









Na coletiva de imprensa após a partida, Sektioui disse, segundo o publicado pela conta da seleção de Omã na plataforma X: "Fizemos uma boa partida, mas não conseguimos reagir no jogo. A seleção dos Emirados Árabes Unidos foi forte e organizada, e tentamos ser realistas durante o confronto".

E prosseguiu: "Estou triste com a derrota e não a merecemos, apesar das circunstâncias que enfrentamos. Aproveitamos muito o torneio e queríamos, por meio dele, saber exatamente onde estamos, e continuaremos avaliando o desempenho".

E acrescentou: "Foi um torneio importante para os jogadores jovens, e os próximos compromissos serão mais fortes e difíceis".

Ele afirmou que a porta da seleção continuará aberta para todo jogador que comprovar seu nível, e continuou: "Temos bastante tempo para trabalhar na correção dos erros. A mudança de alguns jogadores foi necessária para o futuro do futebol omanense. Sempre digo que precisamos ter paciência e mais paciência se quisermos uma seleção competitiva e forte".

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