Embora a trajetória dos “Al-Nashami” na Copa do Mundo de 2026 tenha chegado ao fim mais cedo do que o esperado, a torcida da Jordânia se recusou a deixar que a eliminação passasse em silêncio.

Os torcedores jordanianos na cidade de Arlington, no estado do Texas, criaram uma epopeia popular que chamou a atenção e obrigou o prefeito da cidade a sair para saudá-los pessoalmente, em uma cena que confirma que a verdadeira marca não se mede apenas pelos resultados, mas pelo impacto que deixa no coração das pessoas.

A “Casa da Jordânia” em Dallas transformou-se em uma embaixada popular cheia de vida durante os dias da Copa do Mundo e conseguiu transformar a eliminação em uma mensagem cultural e civilizacional que chegou aos mais altos escalões da cidade americana.

A cidade de Arlington, nos arredores de Dallas, nos Estados Unidos, testemunhou um evento marcante no âmbito das atividades da “Casa da Jordânia”, quando o prefeito da cidade, Jim Ross, apareceu em um encontro ao vivo com a torcida jordaniana, na presença do ministro do Turismo e Patrimônio, Emad Hijazin.

O encontro, que foi registrado em um vídeo divulgado no “Facebook”, refletiu a enorme interação do público com as atividades realizadas à margem da Copa do Mundo de 2026.

O prefeito de Arlington demonstrou grande admiração pelo clima de entusiasmo criado pelos torcedores jordanianos, elogiando o que descreveu como “presença positiva e organização excepcional” no evento.

Jim Ross não se limitou a elogiar, mas anunciou, durante sua fala, que espera visitar a Jordânia em um futuro próximo, com o objetivo de conhecer de perto os atrativos turísticos e culturais do país.

As declarações do prefeito foram um sinal claro do crescente interesse pelo intercâmbio cultural entre os dois lados, confirmando que a torcida jordaniana conseguiu conquistar uma vitória de outro tipo fora do campo.

Depois que os “Al-Nashami” deixaram a competição, o eco dos gritos da torcida jordaniana continuou a ressoar nas ruas de Arlington, e uma mensagem de civilização chegou de Dallas a Amã.