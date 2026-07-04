Vídeo: Seguindo os passos do Al-Ahli... O Al-Nassr dispensa seu único jogador estrangeiro antes da nova temporada

Reportagens na TV revelaram que haverá apenas uma mudança entre os jogadores estrangeiros do Al-Nasr na próxima temporada de futebol 2026-2027.

O clube Al-Nassr anunciou, ontem, sexta-feira, a contratação do australiano Ange Postecoglou como técnico da equipe, sucedendo o treinador português Jorge Jesus, com um contrato de duas temporadas, que termina em 2028.

O jornalista saudita Khaled Al-Shneif afirmou, no programa “Dourina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”, que Postecoglou comandará o Al-Nassr com os mesmos jogadores estrangeiros que atuaram sob o comando de Jesus na última temporada, com uma única exceção.

Al-Shneif esclareceu que o meio-campista croata Marcelo Brozović será o único a deixar as fileiras do time da capital na próxima temporada, já que o Al-Nassr contratará outro meio-campista em seu lugar, além de dois ou três jogadores locais.

Quanto ao motivo da saída de Brozović, Al-Shneif afirmou que ele recebe um salário extremamente alto, superior ao que os dois astros — o português João Félix e o francês Kingsley Coman — recebem juntos.

O Al-Nasr seguiu os passos do Al-Ahli, que decidiu dispensar seu meio-campista marfinense Frank Kessié e seu ponta-esquerda argelino Riyad Mahrez antes do início da nova temporada, devido aos altos salários que ambos recebiam.

Vale lembrar que Prozorović se juntou ao Al-Nassr no verão de 2023, vindo da Inter de Milão, para contribuir com o retorno do clube ao pódio após cinco anos de ausência, ao conquistar o campeonato saudita na temporada passada.