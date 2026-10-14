O ídolo do Al Hilal, Sami Al Jaber, elogiou o astro do clube, o português Rúben Neves, afirmando que ele merece usar a braçadeira de capitão da equipe, em razão do grande papel que desempenha dentro do time.

Neves assumiu a braçadeira de capitão do Al Hilal após a saída de Mohamed Kanno, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Al Sadd, do Catar, em Doha, na terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Durante a análise pós-jogo no programa "Nadina", do canal MBC, Al Jaber manifestou sua satisfação com o gesto e declarou: "Na tradição do Al Hilal, são os filhos do clube que usam a braçadeira de capitão. Hoje, o único filho do clube é Nasser Al Dawsari, mas, agora, com a presença de um jogador do tamanho e do peso de Rúben Neves, ele é quem deve usá-la", destacando que o astro português cumpre diversas funções importantes dentro da equipe.

Em outro assunto, Sami Al Jaber afirmou que Salem Al Dawsari precisa voltar mais forte do que antes, porque a disputa pelas posições de ataque está mais acirrada do que nunca.

Em resposta às declarações de Mohamed Noor, ídolo do Al Ittihad, sobre a possibilidade de uma crise no Al Hilal com o retorno de Al Dawsari, ele disse: "O Al Hilal se destaca hoje, e pela primeira vez em muito tempo, por ter um ataque forte dessa maneira".

E explicou: "Agora há Martinelli e Mendes pela direita, Watkins (centroavante) ao lado de Mitey, Summerville pela esquerda e Salem Al Dawsari de volta. Essa é a (variedade) necessária".

Al Jaber prosseguiu: "Quando ocorreu a situação de Summerville na partida contra o Al Gharafa e ele foi suspenso por 3 jogos, se Salem Al Dawsari estivesse disponível e a oportunidade aparecesse, ele teria se apresentado de forma excelente e não ficaria atrás de Summerville. Ele tem que lutar por isso".