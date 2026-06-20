Vídeo... Sami Al-Jaber: A Arábia Saudita goleou o Marrocos e a Bélgica na Copa do Mundo de 94

Sami Al-Jaber, lenda da seleção saudita, falou sobre a participação histórica da “Verde” na Copa do Mundo de 1994, na qual a equipe conseguiu chegar às oitavas de final.
Na época, a seleção saudita conseguiu vencer o Marrocos por 2 a 1 e a Bélgica por 1 a 0, perdeu para a Holanda por 1 a 2, classificou-se para as oitavas de final e foi derrotada pela Suécia por 1 a 3.
Leia também... Yamal e três zagueiros... Será que Donis cairá na armadilha da Copa do Mundo?
Al-Jaber, que participou da Copa do Mundo aos 18 anos, disse em declarações à rede “Thamania”: “Caímos em um dos grupos mais difíceis da Copa do Mundo: a Holanda com sua geração histórica, a Bélgica contava com vários nomes de destaque, além do Marrocos, cuja maioria dos astros jogava na Liga Francesa”.
Ele acrescentou: “Ninguém esperava que nos classificássemos para as oitavas de final, mas conseguimos vencer o Marrocos e a Bélgica e jogamos com garra contra a Holanda, apesar da derrota. Posso dizer que dominamos essas seleções e demonstramos uma personalidade forte”.
E concluiu: “Alguns nos diziam para tentarmos não perder por goleada, mas contrariamos todas as expectativas com um desempenho inesquecível”.