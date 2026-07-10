Vídeo: Salah rouba a cena... Recepção excepcional à delegação da seleção egípcia após a épica campanha na Copa do Mundo

A trajetória da seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026 foi mais do que uma simples participação no futebol; transformou-se em uma história que inspirou milhões de egípcios e trouxe de volta o sonho ao mundo do esporte.

Após uma trajetória histórica amplamente elogiada, os Faraós voltaram à pátria, onde os aguardava uma recepção excepcional, tanto popular quanto oficial, no aeroporto de El Alamein, em comemoração ao desempenho heróico dos jogadores e da comissão técnica, que deixou uma marca imortal na história do futebol egípcio.

Jawhar Nabil, ministro da Juventude e do Esporte, e Ahmed Diab, presidente da Federação de Clubes, estavam à frente da comitiva que recebeu a delegação da seleção egípcia.

Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, roubou a cena assim que a delegação chegou, ao entoar o famoso hino nacional: “Da ana, o mundo inteiro está de um lado, e a Egito, minha amada, do outro”, em meio a grande interação da torcida, que recebeu os jogadores com grande entusiasmo.

Milhares de torcedores egípcios se aglomeraram nos arredores do Aeroporto de El Alamein desde as primeiras horas da manhã de hoje para receber a delegação da seleção nacional que retornava dos Estados Unidos, após uma participação honrosa na fase final da Copa do Mundo de 2026.

A delegação da seleção havia partido da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, exatamente às 23h de quinta-feira, horário do Cairo, em um voo com duração de mais de 12 horas, conforme anunciou Ibrahim Hassan, diretor da seleção.

A viagem de volta sofreu alguns atrasos, já que a decolagem do avião dos Estados Unidos atrasou 48 minutos, antes de o horário de chegada ao Aeroporto de El Alamein se atrasar em cerca de uma hora.

“100 milhões de agradecimentos”

A tripulação do avião fez questão de prestar uma homenagem especial aos jogadores da seleção, formando uma passagem de honra para eles durante o embarque, em meio a aplausos calorosos dos tripulantes, enquanto os jogadores trocavam saudações com eles em um clima marcado por sentimentos de apreço e gratidão.

As autoridades egípcias haviam anunciado anteriormente a organização de uma recepção oficial e popular à delegação da seleção no Aeroporto de El Alamein; além disso, foi decidida a realização de uma cerimônia de homenagem aos jogadores e à comissão técnica liderada por Hossam Hassan, com a presença do presidente da República, Abdel Fattah al-Sisi.

Além disso, foi disponibilizado um ônibus aberto para receber a delegação da seleção, com o objetivo de dar aos torcedores a oportunidade de comemorar com os jogadores e interagir com eles durante o trajeto após a saída do aeroporto.

O ônibus apresentava a cor vermelha característica da seleção egípcia e exibia a palavra “Egypt” em inglês ao lado da bandeira egípcia, além de estar decorado com a frase: “100 milhões de agradecimentos”, em reconhecimento ao que os jogadores fizeram durante o torneio.

“Vocês nos honraram”

Os arredores do Aeroporto de El Alamein testemunharam uma grande concentração de torcedores egípcios, que fizeram questão de receber a delegação da seleção nacional assim que ela retornou dos Estados Unidos, como forma de expressar sua gratidão pelo desempenho honroso que a equipe apresentou na Copa do Mundo.

A torcida ergueu faixas com fotos de vários jogadores da seleção, além do técnico Hossam Hassan, nas quais estava escrita a frase: “Obrigado... vocês nos honraram”, em uma mensagem de reconhecimento pelo que os Faraós demonstraram ao longo de sua trajetória no torneio.

A seleção egípcia teve uma participação histórica na Copa do Mundo de 2026, sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México, ao conseguir chegar às oitavas de final pela primeira vez em sua história neste formato ampliado da competição, apresentando um desempenho que recebeu amplos elogios.

A seleção egípcia encerrou sua trajetória na competição com uma derrota para a Argentina por 3 a 2 nas oitavas de final, após uma atuação sólida que confirmou a grande evolução pela qual a equipe passou durante as disputas da Copa do Mundo.



