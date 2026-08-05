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Vídeo: Salah não basta? Torcedores do Trabzon pedem a contratação de Messi

Mercado da bola
M. Salah
L. Messi
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Campeonato Turco
Egito
Argentina
Turquia

A loucura é a marca das arquibancadas do time turco

A torcida do Trabzonspor não se contentou apenas em comemorar a contratação do craque egípcio Mohamed Salah, e logo elevou o teto de suas ambições, cobrando da diretoria do clube o fechamento de um novo negócio de peso.

Durante as aglomerações festivas que se seguiram à chegada de Salah à Turquia, como preparativo para a assinatura oficial de seu contrato, os torcedores do clube turco entoaram um cântico chamativo que dizia: "A torcida enlouqueceu, queremos Messi!", em referência ao desejo de ver o capitão da seleção da Argentina com a camisa do time.




Campeonato Turco
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS

Esses cânticos surgiram após o negócio histórico que o Trabzonspor conseguiu fechar ao contratar Salah, o que teve grande repercussão dentro e fora da Turquia e acendeu o entusiasmo dos torcedores do clube, que agora sonham com mais grandes contratações.

Apesar de os cânticos da torcida terem surgido em um clima de entusiasmo e celebração, eles refletiram o tamanho da confiança que os adeptos do Trabzonspor adquiriram após o sucesso da diretoria do clube em selar um dos negócios mais marcantes do mercado de transferências de verão.

Diversos relatos turcos afirmaram que o Trabzonspor convenceu Salah a assinar um contrato de duas temporadas, enquanto ele será apresentado à torcida e à imprensa amanhã, quinta-feira, após a realização dos exames médicos.

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