A torcida do Trabzonspor não se contentou apenas em comemorar a contratação do craque egípcio Mohamed Salah, e logo elevou o teto de suas ambições, cobrando da diretoria do clube o fechamento de um novo negócio de peso.

Durante as aglomerações festivas que se seguiram à chegada de Salah à Turquia, como preparativo para a assinatura oficial de seu contrato, os torcedores do clube turco entoaram um cântico chamativo que dizia: "A torcida enlouqueceu, queremos Messi!", em referência ao desejo de ver o capitão da seleção da Argentina com a camisa do time.













Esses cânticos surgiram após o negócio histórico que o Trabzonspor conseguiu fechar ao contratar Salah, o que teve grande repercussão dentro e fora da Turquia e acendeu o entusiasmo dos torcedores do clube, que agora sonham com mais grandes contratações.

Apesar de os cânticos da torcida terem surgido em um clima de entusiasmo e celebração, eles refletiram o tamanho da confiança que os adeptos do Trabzonspor adquiriram após o sucesso da diretoria do clube em selar um dos negócios mais marcantes do mercado de transferências de verão.

Diversos relatos turcos afirmaram que o Trabzonspor convenceu Salah a assinar um contrato de duas temporadas, enquanto ele será apresentado à torcida e à imprensa amanhã, quinta-feira, após a realização dos exames médicos.