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imago-sport-1084781867.jpgAnadolu Agency
Hussein Hamdy
Traduzido por

Vídeo: Salah assume a liderança isolada da artilharia do Campeonato Turco diante do Besiktas

M. Salah
Trabzonspor
Besiktas
Campeonato Turco
Egito
Turquia

O faraó está sempre no encontro

O egípcio Mohamed Salah, astro do Trabzonspor, isolou-se na liderança dos artilheiros do Campeonato Turco na atual temporada.

Salah chegou ao seu oitavo gol na competição diante do Besiktas, no confronto que está em andamento pela oitava rodada do Campeonato Turco.

O resultado da partida até o momento aponta uma vantagem do Trabzonspor por dois a zero, o que fará com que o time de Salah suba na tabela de classificação para a quarta posição, com 16 pontos.

Salah havia se juntado ao Trabzonspor no início da atual temporada por meio de uma transferência gratuita, em um novo desafio, após o fim de sua jornada com o Liverpool.

Salah já havia sido associado a uma transferência para o Besiktas antes de assinar com o Trabzonspor, mas as negociações entre as duas partes se complicaram.







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