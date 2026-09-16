O técnico do Al-Nassr, Ange Postecoglou, saiu em defesa de seu capitão Cristiano Ronaldo em uma discussão bastante acalorada com um repórter após a humilhante derrota por 4 a 0 diante do Al-Ain.

A equipe de Postecoglou sofreu uma dura derrota em sua partida de estreia na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, nos Emirados Árabes Unidos, na última terça-feira, com o resultado fazendo o campeão da Liga Profissional Saudita cair na realidade depois de um início forte de temporada.

Ronaldo, que marcou três gols em seis partidas, teve dificuldade para influenciar o jogo e foi alvo de fortes críticas na coletiva de imprensa realizada após a partida.

Segundo o jornal inglês "Daily Mail", um repórter saudita perguntou a Postecoglou se a presença de Ronaldo no time titular do Al-Nassr representava um obstáculo, alegando que, embora ele não seja exatamente um peso, o lendário atacante "não ajuda o time".

Postecoglou respondeu: "Cristiano já marcou três gols; o período de preparação dele foi limitado. Não é uma questão dos jogadores; os jogadores dão o máximo de si, são jogadores de altíssimo nível e têm uma personalidade excelente".

E prosseguiu: "A responsabilidade é minha, mas você não deveria dizer isso sobre alguém que continua sendo um exemplo para todos".

Ele completou: "Você precisa ter cuidado ao dizer coisas assim sobre pessoas que construíram a carreira fazendo todos os sacrifícios para continuar jogando. Você pode me criticar, não tem problema".

A conversa não terminou por aí, pois o repórter continuou a criticar Ronaldo por não ter feito "nada", ao que Postecoglou respondeu: "Não fez nada? Você está assistindo a um jogo diferente do meu".

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