Vídeo: Revelado quem teve a ideia... A comemoração de Casemiro levanta dúvidas contra o Japão

Casemiro combinou duas das principais tendências da internet ao comemorar o primeiro gol do Brasil na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na noite de segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O meio-campista fez o tradicional gesto do coração e o gesto “seis-sete” (6-7), um dos gestos mais populares entre as gerações Z e Alfa, segundo o site brasileiro UOL.

O gesto do coração surgiu na música pop sul-coreana (K-Pop) e rapidamente se tornou um símbolo global.

Esse gesto é feito cruzando o polegar e o indicador para formar um pequeno coração. Seu uso se popularizou entre os artistas pop coreanos na primeira década do segundo milênio como forma de expressar carinho e gratidão aos fãs e, desde então, foi adotado por atletas, atores e celebridades em todo o mundo.

A expressão “seis e sete” surgiu de uma música de rap americana e rapidamente se transformou em um fenômeno popular na internet sem um significado específico. Essa expressão apareceu pela primeira vez na música “Dot Dot (6 7)”, do rapper americano Skrillex. Ela foi incorporada em vídeos de jogadores de basquete, especialmente do astro Lamelo Ball, que tem 2 metros (6 pés e 7 polegadas) de altura, e se espalhou rapidamente pelo TikTok e outras plataformas de mídia social.

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Esse gesto se popularizou graças a um garoto e hoje se tornou uma piada comum na internet. Em 2025, viralizou um vídeo de Maverick Trevellan, apelidado de “o garoto do seis-sete”, gritando “seis-sete” enquanto fazia o gesto com as mãos, movendo-as com as palmas abertas para cima e para baixo.

Desde então, esse gesto ficou associado à expressão e se tornou um dos símbolos mais marcantes do chamado “absurdo intelectual”, um tipo de humor baseado em gestos absurdos e incompreensíveis, segundo o próprio site.

As comemorações do meio-campista brasileiro não têm como objetivo provocar os adversários, o que ele confirmou em uma entrevista ao site oficial do Manchester United em março deste ano.

Na ocasião, Casemiro revelou que costuma escolher suas comemorações com a ajuda do filho, dizendo: “Todas as minhas comemorações são planejadas e decididas pelo meu filho. Quando saio de casa, pergunto a ele que tipo de comemoração eu gostaria de fazer. Foi ele quem sugeriu a ideia da ‘comemoração do 6-7’”.

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