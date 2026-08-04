O português Pedro Leitão Brito, conhecido pelo apelido de "Bobista", demonstrou sua ambição de conduzir o Renaissance Berkane a mais conquistas, ressaltando que assumir o comando técnico da equipe representa um marco do qual se orgulha, e que seu objetivo é celebrar títulos com a torcida ao fim da temporada.

Bobista afirmou, em declarações publicadas pela conta oficial do Renaissance Berkane no Facebook, na terça-feira: "É uma grande honra estar aqui e assumir o comando técnico do Renaissance Berkane. Esperamos que nossos torcedores nos apoiem ao longo desta temporada".

O treinador português, de 56 anos, acrescentou: "Quero conquistar muitas coisas com o Renaissance Berkane, para que possamos comemorar ao fim da temporada com nossa torcida. Dima Berkane".

O site marroquino El Botola revelou a duração do contrato, confirmando que o Renaissance Berkane garantiu a assinatura de Bobista até 2028, após negociações que se estenderam por várias semanas.

Bobista atraiu os olhares durante a Copa do Mundo de 2026, ao conduzir os "Tubarões Azuis" à superação da fase de grupos em sua primeira participação mundialista, e a equipe ainda apresentou uma atuação brilhante que colocou a Argentina em apuros nas oitavas de final, antes de ser eliminada pelos companheiros de Messi no último suspiro, a duras penas, por 3 a 2 na prorrogação.