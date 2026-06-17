Vídeo: Resposta definitiva... Mohamed Al-Owais ficará de fora da partida da Arábia Saudita contra a Espanha?

Reportagens na TV revelaram a posição de Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, em relação à participação na esperada partida contra a Espanha, no âmbito da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita se prepara para enfrentar a Espanha no próximo domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Quatro dias antes da partida, a seleção saudita anunciou a ausência do goleiro Mohammed Al-Owais nos treinos coletivos realizados pela “Verde” ontem, quarta-feira, no estádio Q2, na cidade de Austin, nos Estados Unidos.

De acordo com o correspondente do programa “Dorina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”, Mohammed Al-Owais ficou de fora dos treinos coletivos da “Selecção Verde” porque está em recuperação, negando, no entanto, que esteja sofrendo de qualquer lesão no momento.

O correspondente do programa confirmou que o goleiro da seleção saudita está em excelente forma física e estará pronto para participar normalmente da próxima partida contra a Espanha.

Al-Owais teve um desempenho notável durante o empate em 1 a 1 com o Uruguai, na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na primeira rodada da fase de grupos, onde defendeu nove chutes, o maior número nesta edição da Copa do Mundo.

Vale lembrar que todas as seleções do Grupo H — que inclui Arábia Saudita, Espanha, Uruguai e Cabo Verde — somam apenas um ponto, após os dois jogos da primeira rodada terem terminado empatados.