O Zamalek goleou o Al-Masry por 4 a 1 no confronto disputado hoje no Estádio Borg Al-Arab, em Alexandria, pela primeira rodada da fase final da Primeira Divisão Egípcia.

O Al-Masry abriu o placar aos 13 minutos com Osama Al-Zamrawi, mas o Zamalek empatou aos 30 minutos com Adi Al-Dabbagh.

Nasser Mansi marcou dois gols pelo Zamalek aos 44 e 75 minutos, e Hossam Abdel-Majeed fechou o placar aos 87 minutos.

O Zamalek elevou sua pontuação para 46 pontos na liderança do Campeonato Egípcio, com 3 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Pyramids, que ainda não disputou sua partida da primeira rodada, enquanto o Al-Masry de Port Said ficou com 32 pontos, na quinta posição.

Nasser Mansi, atacante do Zamalek, recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, após apresentar um desempenho excepcional e marcar dois gols fantásticos.

Na zona de rebaixamento, o Al-Ahly venceu o Haras El-Hodood por 4 a 2.

Os quatro gols do Al-Ahly foram marcados por: Osama Faisal (33'), Ahmed Yasser Rayan (58', 74') e Sayed Neymar (88'), enquanto os gols do Haras El-Hodood foram marcados por: Moamen Awad (7') e Mohamed Hamdi (48').

O Al-Ahly elevou sua pontuação para 30 pontos, ocupando a terceira posição, enquanto o Haras El-Hodood ficou com 18 pontos, na 11ª posição.

O Tala’a El-Gaish empatou sem gols com o Ismaily, levando o Ismaily a 13 pontos na lanterna da tabela, enquanto o Tala’a El-Gaish chegou a 23 pontos na sétima posição.