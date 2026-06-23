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Portugal Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Vídeo: Relembrando a tragédia do Congo... As previsões do “Elefante” assustam a Portugal diante do Uzbequistão

Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo
Portugal
Uzbequistão
EUA

Os companheiros de Cristiano Ronaldo enfrentam uma missão difícil na Copa do Mundo

Uma onda de apreensão tomou conta dos torcedores da seleção portuguesa antes do confronto contra o Uzbequistão na fase final da Copa do Mundo de 2026, devido às previsões do elefante sobre o resultado da partida.

A seleção de Portugal enfrenta a seleção do Uzbequistão hoje, terça-feira, no estádio de Houston, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Poucas horas antes da partida, os canais “beIN Sports” do Catar exibiram o quadro habitual, relacionado às previsões do elefante sobre os resultados das partidas.

O vídeo mostrou o elefante escolhendo a seleção de Portugal como vencedora da partida contra a seleção do Uzbequistão, vitória que, caso se concretize, será a primeira desta Copa do Mundo.

No entanto, o próprio elefante havia previsto que a seleção de Portugal venceria a República Democrática do Congo na primeira rodada, o que não aconteceu, já que a partida terminou em empate em 1 a 1.

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UZB

Se o cenário se repetir e as previsões do elefante não se concretizarem, e a Portugal cair na armadilha do empate, a seleção ficará em uma situação extremamente embaraçosa, com apenas dois pontos na tabela, antes de disputar a última partida da fase de grupos contra a Colômbia.

Um empate, caso ocorra, pode fazer com que a seleção de Portugal perca oficialmente a chance de se classificar na liderança do grupo, especialmente se a Colômbia vencer a República Democrática do Congo na outra partida do grupo.

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