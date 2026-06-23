Vídeo: Relembrando a tragédia do Congo... As previsões do “Elefante” assustam a Portugal diante do Uzbequistão

Uma onda de apreensão tomou conta dos torcedores da seleção portuguesa antes do confronto contra o Uzbequistão na fase final da Copa do Mundo de 2026, devido às previsões do elefante sobre o resultado da partida.

A seleção de Portugal enfrenta a seleção do Uzbequistão hoje, terça-feira, no estádio de Houston, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Poucas horas antes da partida, os canais “beIN Sports” do Catar exibiram o quadro habitual, relacionado às previsões do elefante sobre os resultados das partidas.

O vídeo mostrou o elefante escolhendo a seleção de Portugal como vencedora da partida contra a seleção do Uzbequistão, vitória que, caso se concretize, será a primeira desta Copa do Mundo.

No entanto, o próprio elefante havia previsto que a seleção de Portugal venceria a República Democrática do Congo na primeira rodada, o que não aconteceu, já que a partida terminou em empate em 1 a 1.

Se o cenário se repetir e as previsões do elefante não se concretizarem, e a Portugal cair na armadilha do empate, a seleção ficará em uma situação extremamente embaraçosa, com apenas dois pontos na tabela, antes de disputar a última partida da fase de grupos contra a Colômbia.

Um empate, caso ocorra, pode fazer com que a seleção de Portugal perca oficialmente a chance de se classificar na liderança do grupo, especialmente se a Colômbia vencer a República Democrática do Congo na outra partida do grupo.