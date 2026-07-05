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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Recusando o passe de Vinícius... Gimarães impede o Brasil de marcar um gol logo no início contra a Noruega

Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
Vinicius Junior
B. Guimaraes
Brasil
Noruega
EUA

Um início emocionante para a partida das quartas de final

Bruno Guimarães impediu que a seleção do Brasil abrisse o placar logo no início da partida contra a Noruega, na noite deste domingo, no estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O árbitro americano Ismail Al-Fateh marcou um pênalti a favor do Brasil, após consultar o VAR, devido a uma falta cometida por Matheus Cunha, atacante do Manchester United.

Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, tocou na bola primeiro e depois a passou para Bruno Guimarães, jogador do Newcastle, que avançou para cobrar o pênalti, defendido pelo goleiro norueguês Orian Nylund aos 14 minutos.

A seleção brasileira se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo após vencer o Japão por 2 a 1, enquanto a seleção da Noruega avançou para a mesma fase ao superar a Costa do Marfim também por 2 a 1.

O vencedor do confronto entre Brasil e Noruega enfrentará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo.




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