Vídeo: Recusando o passe de Vinícius... Gimarães impede o Brasil de marcar um gol logo no início contra a Noruega

Bruno Guimarães impediu que a seleção do Brasil abrisse o placar logo no início da partida contra a Noruega, na noite deste domingo, no estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O árbitro americano Ismail Al-Fateh marcou um pênalti a favor do Brasil, após consultar o VAR, devido a uma falta cometida por Matheus Cunha, atacante do Manchester United.
Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, tocou na bola primeiro e depois a passou para Bruno Guimarães, jogador do Newcastle, que avançou para cobrar o pênalti, defendido pelo goleiro norueguês Orian Nylund aos 14 minutos.
A seleção brasileira se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo após vencer o Japão por 2 a 1, enquanto a seleção da Noruega avançou para a mesma fase ao superar a Costa do Marfim também por 2 a 1.
O vencedor do confronto entre Brasil e Noruega enfrentará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo.