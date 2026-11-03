O Al-Hilal, da Arábia Saudita, recuperou seu prestígio em âmbito continental ao impor ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, sua primeira derrota na atual edição da Liga dos Campeões da Ásia da Elite.

O Al-Hilal venceu o Shabab Al-Ahli por 2 a 0, na partida que reuniu as equipes nesta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riad, pela quarta rodada da fase de liga do torneio asiático.

O Al-Hilal abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo, por meio de seu atacante inglês Ollie Watkins, que aproveitou um passe do companheiro senegalês Kalidou Koulibaly antes de mandar a bola para dentro das redes.

Mas o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, viu-se em apuros, após ser obrigado a realizar duas substituições nos primeiros 34 minutos.

A primeira alteração veio aos 28 minutos, quando Inzaghi decidiu colocar em campo o lateral-direito Mohammed Mahzari no lugar de seu compatriota Sabri Dahl, apesar de este último não ter demonstrado sofrer de qualquer lesão.

Seis minutos depois, o técnico italiano foi obrigado a colocar em campo seu jogador Nasser Al-Dawsari no lugar do francês Simon Bouabré, após este último ter se lesionado durante uma arrancada com a bola no meio-campo.

No entanto, isso não impediu o Al-Hilal de seguir ampliando a vantagem, com Ollie Watkins marcando seu segundo gol, e o segundo da equipe, no primeiro minuto do segundo tempo, ao desviar para dentro das redes um cruzamento do zagueiro turco Yusuf Akçiçek.

Com isso, o Al-Hilal retoma o ritmo de vitórias na Liga dos Campeões da Ásia da Elite, após sua surpreendente derrota na rodada passada diante do Al-Shamal, do Catar, por 3 a 1.

A vitória elevou a pontuação do Al-Hilal para 9 pontos, com os quais ocupa a segunda colocação no grupo do Oeste, a 3 pontos de distância do Al-Ain, que lidera com 12 pontos.

Por outro lado, o Shabab Al-Ahli sofreu sua primeira derrota na atual edição do torneio asiático, estacionando em 9 pontos, com os quais ocupa a quarta colocação no grupo do Oeste.