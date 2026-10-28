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Harry Kane voltou ao centro de treinamento do Bayern de Munique na Sabener Strasse e foi recebido com festa após sua consagração histórica como melhor jogador do mundo. O capitão da Inglaterra fez história em Londres ao se tornar o primeiro inglês a vencer a Bola de Ouro em 25 anos.

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Recepção digna de rei na Baviera

Ao chegar às instalações do clube na terça-feira, o jogador de 33 anos foi recebido com um corredor de honra formado por funcionários. O atacante entrou no campo de treinamento sob gritos entusiasmados de seu nome, em um retorno festivo às atividades no clube.

O triunfo de Kane em Londres garantiu ao Bayern sua primeira Bola de Ouro desde a de Karl-Heinz Rummenigge, em 1981, e a primeira conquistada por um clube alemão desde 1996. Ele é o quarto jogador da história do clube bávaro a receber o prestigioso prêmio, juntando-se a Rummenigge, Franz Beckenbauer e Gerd Muller. A conquista também leva, enfim, o prêmio de volta a Munique, depois que Robert Lewandowski era considerado o grande favorito em 2020, antes de a premiação ser cancelada por causa da pandemia.

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Freund lidera as homenagens

O diretor esportivo Christoph Freund não demorou a elogiar o principal nome do clube, destacando tanto seu brilho em campo quanto suas qualidades de liderança. “Estamos todos encantados com o desempenho de Harry Kane”, afirmou Freund. “Não são apenas os gols que fazem dele um jogador excepcional, e não é só em campo que ele demonstra ser uma pessoa especial.”

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Freund reforçou a trajetória cada vez mais marcante de Kane no clube: “Harry é um cara incrível. É muito raro encontrar alguém como ele, de nível mundial e, ao mesmo tempo, tão pé no chão. Harry levou a função de centroavante a um patamar totalmente novo. Ele é uma inspiração, especialmente para os jogadores jovens. Sem dúvida, é um dos maiores da história do futebol.”

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O próprio Kane usou as redes sociais para refletir sobre sua maior conquista, agradecendo ao clube, aos companheiros de seleção e aos torcedores. “Por onde começo? Foi uma noite que nunca vou esquecer”, publicou Kane. “Vou guardar esse momento na memória por muito tempo.”

Embora a conquista individual de Kane seja motivo de grande comemoração, ela chega em um período difícil para o gigante da Bundesliga. O técnico Vincent Kompany está passando por tratamento médico após sofrer um colapso repentino durante um treino na semana passada, enquanto o meio-campista Joshua Kimmich se afastou devido à morte de um familiar.

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O auxiliar técnico Aaron Danks comentou o forte contraste de emoções no clube. “Você vê os extremos que a vida pode oferecer”, explicou Danks. “A imensa alegria que Harry viveu ontem e os momentos pelos quais passamos nas últimas semanas. É importante perceber que as pessoas são o que mais importa.”

Defesa do título na Copa da Alemanha e Der Klassiker pela frente

Kane voltará imediatamente a campo: Danks confirmou que o atacante está à disposição para o confronto de quarta-feira contra o Magdeburg, da segunda divisão, pela segunda fase da Copa da Alemanha. O Bayern prometeu uma “recepção especial” para a partida, na qual buscará seguir na defesa do título que Kane ajudou a conquistar com três gols na final da temporada passada.

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Depois do compromisso pela copa, o Bayern receberá o arquirrival Borussia Dortmund no sábado, no Der Klassiker. Kane deve apresentar seu troféu da Bola de Ouro aos torcedores na Allianz Arena antes do início da partida, acrescentando mais um motivo de comemoração ao maior confronto do futebol alemão.