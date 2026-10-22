Vídeo: recepção calorosa a Messi em Oviedo antes de receber o prêmio Princesa das Astúrias dos Esportes

O argentino Lionel Messi, astro do Inter Miami, chegou nesta quinta-feira a Oviedo, onde foi recebido por uma grande multidão em sua chegada ao hotel onde está hospedado.

Dezenas de torcedores aguardavam Messi para cumprimentá-lo, já que ele receberá amanhã o Prêmio Princesa das Astúrias de Esportes.

O jornal "Marca" afirmou que Messi chegou a bordo de um jato particular vindo de Miami e seguiu diretamente para o hotel, onde o aguardava uma grande multidão, além da cerimônia oficial de recepção organizada pelo presidente da fundação.

O Hotel Reconquista, ao lado do Teatro Campoamor, local da cerimônia de entrega dos Prêmios Princesa das Astúrias, é um símbolo dessas premiações.

A expectativa para ver o astro argentino foi enorme durante toda a manhã, com fãs e torcedores aguardando do lado de fora do hotel na esperança de vê-lo.

O astro apareceu acompanhado de sua esposa, Antonela, ambos vestidos de preto, e parou para cumprimentar os integrantes da equipe do Reconquista.





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Programação da visita de Messi a Oviedo:

- No fim desta tarde (17h30): evento com os estudantes, a comunidade acadêmica e o público em geral no Palácio dos Esportes.

- À noite: jantar oficial com Suas Majestades o Rei e a Rainha da Espanha e os demais ganhadores dos prêmios.

- Na manhã de sexta-feira (11h40): recepção real para os ganhadores dos prêmios no Hotel Reconquista, com as Medalhas das Astúrias, os Filhos Predileto e os Filhos Adotivos de 2026.

A Princesa Leonor entregará a eles um broche comemorativo e tirará uma foto em grupo com os ganhadores dos prêmios.

- Sexta-feira: almoço oficial.

Na tarde de sexta-feira (às 18h30): cerimônia oficial de entrega dos prêmios no Teatro Campoamor, em Oviedo.

- Na noite de sexta-feira: voo direto para Nova York.







