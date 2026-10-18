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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: Real Madrid toca a sinfonia "sem Vinícius", e o "apito da polêmica" estraga a festa no Bernabéu

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Espanha

O Real Madrid conquistou uma grande vitória sobre o Sevilla por 4 a 1, na partida disputada no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol, garantindo um triunfo importante antes do aguardado confronto contra o Leipzig na Liga dos Campeões e, em seguida, do clássico contra o Barcelona.

O Real Madrid entrou em campo pressionado pela necessidade de reduzir a diferença em relação ao Barcelona, em um clima tenso por conta das divergências entre o clube e o presidente da LaLiga, Javier Tebas.

José Mourinho fez uma alteração em sua escalação, lançando Endrick no ataque para compensar a ausência de Vinícius Júnior, suspenso, com Diomande na ponta esquerda e Valverde na lateral direita, enquanto Jude Bellingham atuou ao lado de Güler e Aurélien Tchouaméni no meio-campo.

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Apesar do início organizado do Sevilla, que tentou acompanhar os donos da casa com pressão e movimentação rápida, o Real Madrid impôs seu domínio gradualmente, e Arda Güler conseguiu abrir o placar aos 29 minutos, após aproveitar um passe de Diomande e acertar um belo chute que morreu embaixo do travessão, em um lance precedido por um episódio de arbitragem polêmico, com os jogadores do Sevilla pedindo a expulsão do turco por uma cotovelada.

Antes do fim do primeiro tempo, Kylian Mbappé ampliou a vantagem do time merengue com o segundo gol, aos 37 minutos, após receber um passe de letra de Bellingham dentro da área e driblar o goleiro Vlachodimos antes de colocar a bola nas redes, encerrando o Real Madrid a primeira etapa da partida com dois gols de vantagem.

No segundo tempo, o Real Madrid manteve a pressão ofensiva, e Mbappé marcou seu segundo gol pessoal e o terceiro de sua equipe, de pênalti, aos 63 minutos, cobrado à Panenka, depois de sofrer a falta dentro da área após um passe de Diomande.

Apesar das tentativas do Sevilla de voltar ao jogo, Manu Bueno conseguiu diminuir a diferença aos 79 minutos, aproveitando a recuperação da bola por sua equipe em uma região adiantada, mas a resposta do Real Madrid veio rápido: Diomande acertou um chute forte de fora da área aos 82 minutos e marcou o quarto gol, confirmando a superioridade dos donos da casa.

Com esse resultado, o Real Madrid conquistou uma vitória ampla por 4 a 1, em uma partida na qual Mbappé brilhou com dois gols e Diomande chamou a atenção com um gol e uma assistência, enquanto a polêmica de arbitragem permaneceu presente por causa do lance de Güler.

O time merengue volta agora suas atenções para o confronto com o Leipzig na Liga dos Campeões, antes do aguardado teste do clássico contra o Barcelona.

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