Vídeo: reação estranha! CEO do Manchester City responde com uma única palavra às acusações da Premier League

Ferran Soriano, diretor-executivo do Manchester City, recusou-se a responder às perguntas após ficar comprovado que o clube cometeu graves infrações às regras financeiras da Premier League inglesa.

A liga da Premier League inglesa anunciou nesta terça-feira que uma comissão independente considerou o Manchester City culpado por cometer todas as infrações relacionadas à violação das regras financeiras da competição ao longo de nove temporadas, entre 2009/2010 e 2017/2018, além de considerá-lo culpado por três das quatro acusações relacionadas à falta de cooperação com a investigação da liga.

Segundo comunicado oficial publicado pela liga da Premier League inglesa em seu site nesta terça-feira, a comissão independente concluiu que o Manchester City firmou, durante esse período, contratos comerciais "fictícios" com vários de seus parceiros, que não refletiam os acordos reais entre as partes, com o objetivo de inflar artificialmente as receitas do clube e reduzir seus custos, tendo também recorrido a outros acordos semelhantes.

De acordo com a comissão independente, o clube apresentou contas financeiras imprecisas e ocultou a real situação de suas finanças dos auditores e dos órgãos reguladores do futebol, além de violar de forma significativa os limites de gastos impostos pela liga da Premier League inglesa e pela União das Federações Europeias de Futebol (Uefa).

O repórter da rede "Sky Sports" dirigiu uma pergunta a Soriano sobre essas infrações, dizendo: "Vocês pedem desculpas aos torcedores? A Premier League diz que os contratos são 'fictícios'. Então este é um clube 'fictício'?", mas Soriano limitou-se a dizer "obrigado".

O repórter repetiu suas perguntas, em meio a um silêncio total do diretor-executivo do Manchester City, antes de este responder novamente: "obrigado".











