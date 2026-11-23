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O Al-Hilal, da Arábia Saudita, caiu na armadilha do empate em 2 a 2 com o Neftchi Fergana, do Uzbequistão, fora de casa, em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite. O time saudita desperdiçou a vantagem de dois gols e não conseguiu manter a superioridade no segundo tempo.

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O Al-Hilal entrou em campo com a ambição de somar os três pontos e manter a boa campanha na competição continental. A equipe conseguiu impor sua superioridade na primeira metade do confronto, aproveitando a movimentação de seus atacantes e a rapidez para chegar à meta dos donos da casa, e transformou esse domínio em dois gols que lhe deram uma vantagem confortável antes do intervalo.

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O inglês Ollie Watkins abriu o placar para o Al-Hilal aos 21 minutos, ao aproveitar uma das chances de ataque, colocando sua equipe na frente em um momento importante. Depois, o mesmo jogador voltou a ser decisivo no segundo gol, com uma assistência para o brasileiro Gabriel Martinelli, que mandou a bola para as redes aos 28 minutos, ampliando o placar e deixando o time saudita em situação ideal.

O Al-Hilal parecia caminhar para uma vitória tranquila, depois de encerrar o primeiro tempo vencendo por 2 a 0. No entanto, a segunda etapa trouxe um roteiro completamente diferente: o desempenho da equipe caiu, e o Neftchi soube aproveitar os erros para voltar aos poucos à partida.

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Apenas cinco minutos após o reinício, mais precisamente aos 50, Abror Ismailov diminuiu para o time uzbeque, aproveitando um erro no meio-campo do Al-Hilal. O gol incendiou o confronto e deu aos donos da casa um grande impulso para seguir pressionando em busca do empate.

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O Al-Hilal continuou sofrendo com as investidas do Neftchi, até que, aos 70 minutos, saiu o gol de empate: a bola rebateu no goleiro marroquino Yassine Bounou, bateu no zagueiro do Al-Hilal Yusuf Akçiçek e acabou no fundo das redes, contra, em meio às tentativas dos jogadores sauditas de afastar o perigo. Após revisão do árbitro de vídeo (VAR), o gol foi confirmado, e o time uzbeque, que perdia por dois gols, chegou ao empate em 2 a 2.

Com esse resultado, o Al-Hilal desperdiçou a chance de somar três pontos que estavam ao seu alcance. A equipe fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu sustentar a superioridade diante dos erros que surgiram na segunda etapa, tanto na perda da posse de bola quanto na forma de lidar com os ataques do adversário.

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O Al-Hilal chegou a 10 pontos e ocupa provisoriamente a segunda colocação da zona Oeste, enquanto o Neftchi foi a 5 pontos, depois de arrancar um empate valioso diante de um dos principais candidatos ao título continental.