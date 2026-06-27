Um vídeo de uma repórter de TV americana viralizou depois que ela afirmou não saber onde ficava a Bósnia e Herzegovina antes da partida das oitavas de final contra a seleção americana na Copa do Mundo de 2026.

A seleção americana, comandada pelo técnico Mauricio Pochettino, garantiu a liderança do Grupo 4 após uma vitória esmagadora por 4 a 1 sobre o Paraguai, seguida por uma vitória por 2 a 0 sobre a Austrália.

Depois de já terem garantido sua vaga nas oitavas de final, Pochettino optou por escalar uma equipe bastante alterada em sua última partida da fase de grupos contra a Turquia, que resultou na derrota dos americanos por 3 a 2.

Já a trajetória da Bósnia até as oitavas de final foi menos tranquila no Grupo B, onde empatou em 1 a 1 com o anfitrião Canadá, antes de sofrer uma derrota por 4 a 1 para a Suíça. No entanto, a vitória por 3 a 1 na última partida contra o Catar foi suficiente para se classificar em terceiro lugar.

Muitos americanos estão confiantes de que a Bósnia não representará nenhum problema para a classificação para as oitavas de final e talvez até além disso, entre eles a repórter da ABC7, Abigail Feliz, cujo vídeo se tornou amplamente viral, no qual ela se gabou de nem saber onde fica a Bósnia no mapa.

Velez disse em uma transmissão ao vivo: “Na próxima rodada, a seleção americana jogará contra a Bósnia na próxima quarta-feira. A verdade é que não consigo localizar a Bósnia no mapa”.

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E continuou: “Não sei nada sobre a Bósnia, nem quero saber. Isso porque a seleção dos Estados Unidos está de volta, e estamos melhores do que nunca. Preparem-se, bósnios, porque vocês não vão gostar disso. Não vão gostar dessa forma. Mas vão ter que enfrentar isso”.

O site TalkSport comentou: “Embora a repórter não tivesse conhecimento sobre a Bósnia, a NBA (Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos) prosperou graças ao fluxo de alguns talentos como Bojan Bogdanović, Jusuf Nurkić e Dragan Bender”.

O mesmo site publicou algumas reações contundentes do público às declarações de Feliz, e um usuário do site X disse: “Como uma repórter se gaba de sua ignorância geográfica?!”

Um terceiro acrescentou: “Por que você admite isso ao vivo?”, antes que um quarto intervenha dizendo: “Os americanos celebram a ignorância deliberada como se fosse uma medalha de honra”, e outro comentou: “Você não precisa saber, mas, como jornalista, não deveria querer saber isso? Não sei... padrões profissionais, padrões editoriais e toda essa bobagem?”.

E um sexto escreveu: “Vamos lá, Bósnia! Espero que vocês os derrotem. Eles ficaram muito arrogantes desde que descobriram o futebol no mês passado”.

A Bósnia e Herzegovina, liderada por Edin Džeko, de 38 anos, derrotou a Itália nos pênaltis e se classificou para a Copa do Mundo; agora, eles estão se esforçando ao máximo para eliminar a equipe de Pochettino.

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