A partida amistosa entre Egito e África do Sul, na noite deste domingo, teve um lance curioso envolvendo o treinador do Egito, Hossam Hassan, que apareceu diante das câmeras em uma situação inusitada durante uma das substituições da seleção ao longo do jogo.

A seleção do Egito perdeu para a África do Sul por 1 a 0 no Estádio do Cairo, na partida que fez parte da preparação das duas seleções para os próximos compromissos. Bongokuhle Dithejane marcou o único gol da partida aos 51 minutos, após aproveitar uma saída errada de Mostafa Shoubir, goleiro do Egito, colocando a bola facilmente dentro das redes.

Aos 69 minutos, Hossam Hassan tentou dar mais dinamismo à seleção do Egito, depois de ficar atrás no placar, e fez duas substituições com as entradas de Ahmed Sayed Zizo e Hamza Abdelkarim, na tentativa de trazer o Egito de volta à partida e buscar o gol de empate.

Enquanto a comissão técnica se preparava para fazer as substituições, Mostafa Zico apareceu diante das lentes das câmeras se preparando para deixar o gramado, antes de Hossam Hassan perceber o jogador e, voltando o olhar para os integrantes da equipe administrativa que estavam atrás dele, perguntar de forma repentina: "Quem disse Zico?".

Após a pergunta, Hossam Hassan decidiu manter Mostafa Zico em campo, enquanto a decisão passou a ser a saída de Omar Marmoush em seu lugar, em um lance captado pelas lentes das câmeras e que chamou a atenção durante a partida.

Apesar das tentativas no segundo tempo, a seleção do Egito não conseguiu alterar o resultado, e a partida terminou com a vitória da África do Sul por 1 a 0, depois de o Egito falhar em aproveitar o grande domínio que teve sobre a bola, enquanto os visitantes conseguiram manter a vantagem até o apito final.







