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Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Vídeo: quatro gols de Messi conduzem o Inter Miami a vitória histórica na liga americana

L. Messi
Inter Miami CF
CF Montreal
Major League Soccer
Argentina
EUA
Canadá

Feito ausente desde sua saída do Barcelona

O argentino Lionel Messi marcou quatro gols e liderou o Inter Miami na vitória sobre o visitante Montreal por 7 a 1, na partida disputada entre os dois no sábado pela liga americana, com o time alcançando o maior número de gols em uma única partida em sua história e encerrando de forma marcante sua sequência de jogos sem vitória.

Messi abriu o placar em uma cobrança de falta que desviou em um dos jogadores e mudou de direção, aos 40 minutos, antes de marcar seu segundo gol aos 52 minutos após uma arrancada individual impressionante.

Depois de dar uma assistência para o companheiro Luis Suárez, o craque argentino completou seu hat-trick ao encobrir com maestria o goleiro, 7 minutos antes do fim do tempo regulamentar.

Nos acréscimos, Messi foi cobrar uma falta e a mandou com a precisão de costume no canto das redes.

O meio-campista do Inter Miami, Casemiro, disse à rede de televisão Apple: "É isso que significa ter Messi no time. Temos que aproveitar esses momentos, porque ele é uma pessoa e um jogador que faz história.

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E acrescentou: "Vimos hoje que temos que aproveitar isso, continuar apoiando-o e competir ao lado dele, porque ele ainda é o melhor. Ele provou isso na Copa do Mundo. Temos que aproveitar a presença dele, porque com ele somos muito mais fortes".

Esta foi a oitava vez na lendária carreira de Messi em que ele marca quatro gols ou mais em uma única partida, e a primeira desde que se juntou ao Inter Miami.

A última partida em que havia marcado quatro gols foi em fevereiro de 2020, quando os fez pelo Barcelona diante do Eibar no Campeonato Espanhol.

O jogador de 39 anos também se tornou o mais rápido na história da liga americana profissional a alcançar 20 partidas com dois ou mais gols marcados durante a temporada regular, ao conseguir isso em 72 jogos.

Messi lidera a lista de artilheiros da liga americana profissional nesta temporada com 18 gols em apenas 19 partidas, superando por dois gols de vantagem Petar Musa, atacante do FC Dallas.

O técnico interino do Inter Miami, Guillermo Hoyos, que foi expulso durante a partida, disse: "Não há palavras que descrevam essa beleza futebolística. Há tanta coisa acontecendo que as palavras simplesmente não conseguem descrever.

E acrescentou: "Ele está constantemente à procura do gol, dessa jogada, desse passe; não acho que ele seja um jogador de futebol comum. Analisar sua personalidade, seja como jogador ou como pessoa, se aprofunda a tal ponto que faltam palavras".

Esta vitória foi a primeira do Inter Miami nas competições da liga americana profissional desde 25 de julho, e encerrou uma sequência de cinco partidas sem vitória em todas as competições, incluindo a Leagues Cup.

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