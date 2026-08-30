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Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Vídeo: quatro gols de Messi comandam vitória histórica do Inter Miami na liga norte-americana

L. Messi
Inter Miami CF
CF Montreal
Major League Soccer
Argentina
EUA
Canadá

Feito ausente desde sua saída do Barcelona

O argentino Lionel Messi marcou quatro gols para conduzir o Inter Miami à vitória sobre o visitante Montreal por 7 a 1, na partida disputada no sábado pela liga norte-americana, com o time alcançando o maior número de gols em uma única partida de sua história e encerrando de forma especial sua sequência de jogos sem vitória.

Messi abriu o placar com uma cobrança de falta que desviou em um dos jogadores e mudou de direção, aos 40 minutos, antes de marcar seu segundo gol aos 52 minutos após uma arrancada individual espetacular.

Depois de dar uma assistência para seu companheiro Luis Suárez, o craque argentino completou seu hat-trick ao encobrir com maestria o goleiro em uma finalização por cima, sete minutos antes do fim do tempo regulamentar.

Nos acréscimos, Messi assumiu a cobrança de uma falta e a mandou com a precisão habitual para o canto das redes.

O meio-campista do Inter Miami, Casemiro, disse à rede de televisão Apple: "É isso que significa ter o Messi no time. Precisamos aproveitar esses momentos, porque ele é uma pessoa e um jogador que faz história.

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E acrescentou: "Vimos hoje que temos que aproveitar isso, continuar apoiando-o e competindo ao seu lado, porque ele ainda é o melhor. Provou isso na Copa do Mundo. Temos que aproveitar sua presença, porque com ele somos muito mais fortes".

Esta foi a oitava vez na lendária carreira de Messi em que ele marca quatro gols ou mais em uma única partida, e a primeira desde que se juntou ao Inter Miami.

A última partida em que havia marcado quatro gols foi em fevereiro de 2020, quando os balançou as redes pelo Barcelona diante do Eibar no Campeonato Espanhol.

O jogador de 39 anos também se tornou o mais rápido na história da liga norte-americana de profissionais a chegar a 20 partidas com dois gols ou mais na temporada regular, tendo alcançado a marca em 72 jogos.

Messi lidera a lista de artilheiros da liga norte-americana de profissionais nesta temporada, com 18 gols em apenas 19 partidas, superando por dois gols de vantagem Petar Musa, atacante do FC Dallas.

O técnico interino do Inter Miami, Guillermo Hoyos, que foi expulso durante a partida, disse: "Não há palavras para descrever essa beleza futebolística. Acontece tanta coisa que as palavras simplesmente não conseguem descrever.

E acrescentou: "Ele busca constantemente o gol, essa jogada, esse passe; não acho que ele seja um jogador de futebol comum. Analisar sua personalidade, seja como jogador ou como pessoa, é algo tão profundo que você fica sem palavras".

Esta vitória foi a primeira do Inter Miami nas competições da liga norte-americana de profissionais desde 25 de julho, e encerrou uma sequência de cinco partidas sem vitória em todas as competições, incluindo a Leagues Cup.

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