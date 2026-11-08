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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: protestos da torcida e três gols em 15 minutos, início alucinante no duelo entre United e Aston Villa

Manchester United x Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
England

Aston Villa começa com força e Manchester United reage

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A torcida do Manchester United não precisou esperar muito para receber um novo choque no estádio Old Trafford. Em meio aos protestos contínuos contra a diretoria do clube, o Aston Villa começou o confronto com muita força e conseguiu marcar dois gols nos quatro primeiros minutos, no encerramento da décima rodada da Premier League, colocando os donos da casa sob pressão muito precoce.

Alisson Edward abriu o placar para o Aston Villa logo no primeiro minuto, depois de surpreender a defesa do Manchester United, dando a seu time uma vantagem rápida em meio ao espanto da torcida presente nas arquibancadas de Old Trafford.

Apenas 3 minutos depois, o Aston Villa voltou a atacar, quando Nicolas Jackson acrescentou o segundo gol no quarto minuto, ampliando o sofrimento do Manchester United e colocando o time diante de uma tarefa difícil desde o início da partida.

O início chocante aumentou a tensão dentro de Old Trafford, especialmente porque a torcida do Manchester United havia organizado protestos contra a diretoria do clube antes do início do jogo, erguendo faixas que exigiam mudanças, antes de ver seu time perdendo por dois gols nos primeiros quatro minutos.

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Esse cenário precoce lançou mais pressão sobre Michael Carrick, técnico do Manchester United, bem como sobre a diretoria do clube, diante da revolta da torcida por causa da queda nos resultados, fazendo com que o clima de protestos antes da partida se transformasse em um novo choque com o apito inicial.

Mas o Manchester United conseguiu recuperar parte de suas esperanças de reação, depois que Bruno Fernandes marcou o gol que diminuiu a diferença aos 16 minutos, de pênalti, sofrido por Matheus Cunha após ser derrubado dentro da área, devolvendo os donos da casa ao clima do confronto e reacendendo o entusiasmo da torcida.

O pênalti trouxe à memória o cenário do confronto entre Manchester United e Roma na Liga dos Campeões da Europa, quando o time inglês estava perdendo por dois gols a zero, antes de conseguir virar o placar e alcançar uma vitória emocionante por 3 a 2, depois de começar a reação com um gol de pênalti cobrado também por Bruno Fernandes.

O Manchester United conseguiu, de fato, antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 44 minutos, marcar o gol de empate por meio de Youri Tielemans, ex-jogador do Aston Villa, com um forte chute da entrada da área.

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