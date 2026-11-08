A torcida do Manchester United não precisou esperar muito para receber um novo choque no estádio Old Trafford. Em meio aos protestos contínuos contra a diretoria do clube, o Aston Villa começou o confronto com muita força e conseguiu marcar dois gols nos quatro primeiros minutos, no encerramento da décima rodada da Premier League, colocando os donos da casa sob pressão muito precoce.
Alisson Edward abriu o placar para o Aston Villa logo no primeiro minuto, depois de surpreender a defesa do Manchester United, dando a seu time uma vantagem rápida em meio ao espanto da torcida presente nas arquibancadas de Old Trafford.
Apenas 3 minutos depois, o Aston Villa voltou a atacar, quando Nicolas Jackson acrescentou o segundo gol no quarto minuto, ampliando o sofrimento do Manchester United e colocando o time diante de uma tarefa difícil desde o início da partida.
O início chocante aumentou a tensão dentro de Old Trafford, especialmente porque a torcida do Manchester United havia organizado protestos contra a diretoria do clube antes do início do jogo, erguendo faixas que exigiam mudanças, antes de ver seu time perdendo por dois gols nos primeiros quatro minutos.
Esse cenário precoce lançou mais pressão sobre Michael Carrick, técnico do Manchester United, bem como sobre a diretoria do clube, diante da revolta da torcida por causa da queda nos resultados, fazendo com que o clima de protestos antes da partida se transformasse em um novo choque com o apito inicial.
Mas o Manchester United conseguiu recuperar parte de suas esperanças de reação, depois que Bruno Fernandes marcou o gol que diminuiu a diferença aos 16 minutos, de pênalti, sofrido por Matheus Cunha após ser derrubado dentro da área, devolvendo os donos da casa ao clima do confronto e reacendendo o entusiasmo da torcida.
O pênalti trouxe à memória o cenário do confronto entre Manchester United e Roma na Liga dos Campeões da Europa, quando o time inglês estava perdendo por dois gols a zero, antes de conseguir virar o placar e alcançar uma vitória emocionante por 3 a 2, depois de começar a reação com um gol de pênalti cobrado também por Bruno Fernandes.
O Manchester United conseguiu, de fato, antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 44 minutos, marcar o gol de empate por meio de Youri Tielemans, ex-jogador do Aston Villa, com um forte chute da entrada da área.