O Al-Nassr e sua torcida receberam uma mensagem nada tranquilizadora de uma das maiores lendas do Al-Hilal sobre as chances do time na disputa pelo título da atual edição da Liga Roshn Saudita de Profissionais, depois que ele fez uma previsão instigante acerca da posição do "clube mundial" na tabela de classificação ao fim da temporada.

O Al-Nassr havia sido campeão da edição passada do torneio e segue atualmente tentando manter seu lugar entre as equipes de ponta, em meio à forte disputa pela liderança, já que ocupa a segunda colocação com 28 pontos, empatado em número de pontos com o líder Al-Qadsiah, mas atrás dele pelo saldo de gols.

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Em declarações à televisão, Mohammed Al-Deayea, ex-goleiro do Al-Hilal e da seleção saudita, não deu grandes chances ao Al-Nassr de conquistar o título, afirmando: "Acho que o nível atual do Al-Nassr não o habilitará a conquistar a Liga Roshn, e ele ficará na quarta colocação, na minha opinião".

As palavras de Al-Deayea carregam uma previsão instigante sobre o rumo da disputa, já que ele acredita que o Al-Nassr não conseguirá manter sua posição atual entre a dupla da ponta, e pode recuar para a quarta colocação com o acirramento da disputa ao longo das próximas rodadas.

Essas declarações vêm num momento em que o Al-Nassr busca dar continuidade aos seus resultados positivos e defender seu título, enquanto sua torcida aguarda a capacidade do time de responder dentro de campo e transformar a previsão da lenda do Al-Hilal em mera conversa de bastidores.