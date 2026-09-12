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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: primeiro hat-trick, Martinelli abre sua conta pelo Al-Hilal com feito que faltava há 8 meses

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
G. Martinelli
Arábia Saudita
Brasil

A estrela brasileira brilha com o Al Hilal

O brasileiro Gabriel Martinelli, novo astro do Al-Hilal, iniciou sua trajetória com a equipe saudita com um feito que faltava havia 8 meses completos, depois de marcar seu primeiro hat-trick pelo clube.

O Al-Hilal foi visitar o Al-Taawoun, neste sábado, no estádio deste último, em Buraidah, pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita.

Aos 18 minutos de partida, Martinelli marcou o segundo gol do Al-Hilal, depois de aproveitar uma sobra da defesa dentro da área para finalizar com categoria para dentro do gol.

O gol foi o primeiro de Martinelli pelo Al-Hilal, em sua terceira partida pela equipe, desde a transferência para suas fileiras durante a última janela de transferências de verão, vindo do Arsenal.

A importância do gol não estava apenas no fato de ser o primeiro do atacante brasileiro pelo Al-Hilal, mas também foi o primeiro dele no nível de clubes em 7 meses completos.

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Martinelli marcou seus últimos gols pelo Arsenal no dia 15 de fevereiro passado, na vitória sobre o Wigan Athletic por 4 a 0, na quarta fase da Copa da Inglaterra.

Durante esse período, Gabriel marcou apenas um único gol, que foi pela seleção do Brasil, na vitória sobre o Japão pelo placar de 2 a 1, na fase de 32 avos da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Já no nível do campeonato de liga, este gol foi o primeiro do astro brasileiro em cerca de aproximadamente um ano, mais especificamente desde que marcou no empate com o Manchester City por 1 a 1, no dia 21 de setembro de 2025, na quinta rodada da Premier League.

Aos 43 minutos de partida, Martinelli acrescentou o segundo gol dele e o terceiro do Al-Hilal, depois de aproveitar um passe em profundidade de seu companheiro inglês Ollie Watkins, para ficar cara a cara com o gol e colocar a bola dentro das redes.

Gabriel não parou nesse doblete, já que marcou o terceiro gol aos 50 minutos de partida, depois de aproveitar um cruzamento rasteiro do ponta holandês Crysencio Summerville, para transformá-lo em gol dentro das redes com facilidade.

Este passou a ser o primeiro hat-trick do atacante brasileiro, não apenas pelo Al-Hilal, mas em 8 meses, quando ele o fez na vitória do Arsenal sobre o Portsmouth pelo placar de 4 a 1, no dia 11 de janeiro passado, na terceira fase da Copa da Inglaterra.

Vale lembrar que Martinelli havia participado com o Al-Hilal pela primeira vez, como reserva, na vitória sobre o Al-Shabab por 2 a 0, na quinta rodada da Liga Roshn, antes de atuar como titular na derrota para o NEOM por 2 a 0, sem contribuir com nenhum gol.

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