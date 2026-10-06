Bader Al-Rezaiza, presidente da Federação Saudita de Futebol, afirmou que a conquista da Copa do Golfo Árabe, o "Golfo 27", pela seleção da Arábia Saudita não pode ser atribuída a ele nem à sua diretoria, dado o curto período desde sua eleição como sucessor de Yasser Al-Misehal.

A seleção saudita venceu os Emirados Árabes Unidos por dois gols a zero, na noite de terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na partida final, conquistando o quarto título de sua história.

Em resposta a uma pergunta do canal Al-Kass sobre o fato de ser um dos presidentes mais rápidos a conquistar títulos com a Arábia Saudita, ele disse: "Os jogadores, o treinador e Yasser Al-Misehal (ex-presidente da federação de futebol) foram quem conquistaram o campeonato, e não Bader Al-Rezaiza".

E prosseguiu: "É ignorante quem acredita que eu e minha diretoria podemos conquistar um campeonato em apenas 38 dias (desde a sua eleição). Isso é impossível e não é lógico".

E continuou: "É verdade que eu e minha diretoria colhemos o resultado, mas a verdade é que o trabalho já vem sendo feito há tempos. Vimos a evolução nas categorias de base, nas academias e em todas as ligas".





E acrescentou: "As lesões nos massacraram, para ser sincero. Os jogadores disputaram 7 rodadas na liga e depois 5 partidas no torneio, e tiveram um bom desempenho, apesar da terrível pressão psicológica que suportaram. Agradeço a eles pelo espírito que vi durante o tempo que convivi com eles ao longo de todo o torneio".

E completou: "Graças a Deus, a seleção saudita está sempre presente, sempre competindo, e o esporte saudita está sempre produzindo talentos".

E disse: "Mas, infelizmente, no esporte a avaliação sempre se baseia na pergunta sobre quais títulos você conquistou e o que você alcançou, e isso é injusto".

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E acrescentou: "Se falarmos sobre a Copa do Mundo de 2034, precisamos preparar desde já jogadores com 14 anos de idade. O projeto é longo e exige fôlego, e, se Deus quiser, em 2034 virá outro (dirigente) que colherá (o resultado do que faremos)".

Em declaração ao jornal Al-Riyadiyah, Al-Rezaiza agradeceu ao ministro do Esporte e à liderança pelo apoio generoso e pelo patrocínio ao torneio, acrescentando: "Graças a Deus, uma alegria que não acontecia há 23 anos".